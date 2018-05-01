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Из США депортировали обвиняемого в покушении на убийство россиянина
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Из США депортировали обвиняемого в покушении на убийство россиянина 

Российская Газета 27 минут назад
Власти США депортировали гражданина России, обвиняемого в покушении на убийство своего знакомого. Об этом ТАСС сообщили в Генеральной прокуратуре РФ.
"Первого мая компетентные органы США депортировали в Россию гражданина РФ Юрия Шурупова", — сказали агентству в надзорном ведомстве.
По данным следствия, в январе 2016 года Шурупов, находясь у себя дома в Хабаровске, ударил знакомого ножом в грудь. Потерпевший выжил. Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Шурупов скрылся и в конце 2016 года был объявлен в международный розыск. В марте 2017 года мужчину задержали в Соединенных Штатах.
"В сопровождении сотрудников компетентных органов США он доставлен в Россию", — сообщили в Генпрокуратуре РФ.
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