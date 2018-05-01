Эксперты считают, что леса Амазонки ожидает засуха

Индонезия , вероятно, получит еще больше влаги.

Научные специалисты из Калифорнийского университета сообщают, что из-за увеличения парниковых газов, возможно, в тропических лесах Амазонки произойдет засуха. На территории лесных массивов Индонезии и Африка, в свою очередь, сильно увеличится влажность.

Так, установлено, что климатические изменения связаны с избытком углекислого газа. В статье исследователей, представленной изданием EcoWatch, поясняется, что количество воды, попадающей в атмосферу, значительно сокращается. В результате чего изменяются потоки ветра и влаги, которые идут со стороны океана.

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