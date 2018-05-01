Ещё
Эксперты считают, что леса Амазонки ожидает засуха
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперты считают, что леса Амазонки ожидает засуха 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Индонезия, вероятно, получит еще больше влаги.
Научные специалисты из Калифорнийского университета сообщают, что из-за увеличения парниковых газов, возможно, в тропических лесах Амазонки произойдет засуха. На территории лесных массивов Индонезии и Африка, в свою очередь, сильно увеличится влажность.
Так, установлено, что климатические изменения связаны с избытком углекислого газа. В статье исследователей, представленной изданием EcoWatch, поясняется, что количество воды, попадающей в атмосферу, значительно сокращается. В результате чего изменяются потоки ветра и влаги, которые идут со стороны океана.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эксперты выяснили, каким станет климат планеты к 2100 году
Вечерняя Москва: последние новости
Шеф-фотограф Франс Пресс погиб в Кабуле Железнодорожники вводят в график задержанные на Казанском направлении поезда Эксперт: Израиль пользуется мощной поддержкой США, поэтому он может продолжить наносить удары по Сирии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Военные США используют на учениях вертолеты РФ12
Ученые рассказали о перевороте магнитных полюсов Земли7
Поляки напали на восстанавливающих кладбище украинцев166
В московском метро объявился насильник65
В Раде рассказали о главном страхе Порошенко18
Видео
00:40
США только сейчас заметили проблему Украины
Украина Конфликты
00:28
В ДНР прокомментировали новую операцию Киева
В мире
05:35
100 млн Задорнова достались его бывшей жене
Шоу-бизнес Другое
00:17
Макрон прокомментировал переговоры с Путиным
Европа Ближний Восток
00:25
Появилось видео наезда танка на детей в Петербурге
Происшествия Общество
00:25
Названа основная версия аварийно севшего Ил-38
Происшествия
00:57
Николаев обрушился с критикой на «народ»
Шоу-бизнес
02:13
В Петербурге открылся уникальный фестиваль
Общество
02:42
Макрон рассказал Путину о поездке в США
В мире Европа
00:38
«Россия должна отдать мост»
Украина Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение