Мнучин: США не стремятся разорить «Русал» и считают диалог с компанией обнадеживающим

"Первым элементом будет то, что он (Дерипаска — прим. ТАСС) сократит долю акций ниже 50%, — сказал министр. — Снова отмечу, мы ведем диалог с компанией, очевидно, мы полагаем, что этот диалог обнадеживает, поэтому мы продлили лицензию, чтобы и у компании было время, и у нас, чтобы разобраться с этими вопросами". «Наша цель не заключалась в том, чтобы разорить „Русал“, и поэтому мы продлили лицензию», — добавил министр. США ранее продлили для американских инвесторов допустимые сроки разрыва отношений с «Русалом» до 23 октября.