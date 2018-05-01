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Мнучин: США не стремятся разорить «Русал» и считают диалог с компанией обнадеживающим
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Мнучин: США не стремятся разорить «Русал» и считают диалог с компанией обнадеживающим 

ТАСС 30 минут назад
Фото: ТАСС
НЬЮ-ЙОРК, 1 мая. /ТАСС/. Вашингтон не пытается прекратить операции компании «Русал» и считает одним из условий отмены санкций против нее снижение доли российского бизнесмена Олега Дерипаски. Об этом заявил в понедельник в эфире телеканала Bloomberg министр финансов США Стивен Мнучин.
"Первым элементом будет то, что он (Дерипаска — прим. ТАСС) сократит долю акций ниже 50%, — сказал министр. — Снова отмечу, мы ведем диалог с компанией, очевидно, мы полагаем, что этот диалог обнадеживает, поэтому мы продлили лицензию, чтобы и у компании было время, и у нас, чтобы разобраться с этими вопросами". «Наша цель не заключалась в том, чтобы разорить „Русал“, и поэтому мы продлили лицензию», — добавил министр. США ранее продлили для американских инвесторов допустимые сроки разрыва отношений с «Русалом» до 23 октября.
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