В Москве начнут работу около 80 тележек с мороженым и напитками

"С 1 мая‬ на улицах города начнут работу тележки с мороженым и прохладительными напитками. Всего таких объектов в городе на сегодняшний день будет размещено 76. Формат торговли мороженым с тележки достаточно востребован населением в жаркие летние дни. Тележка мобильна и не занимает много места", — цитирует Немерюка пресс-служба ведомства.

Он добавил, что продавать мороженое и прохладительные напитки в тележках будут до 1 октября‬.

Впервые такие сезонные нестационарные торговые объекты появились в парках в 2013 году, на территории города их начали размещать в 2017 году, напомнили в пресс-службе.