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В Москве начнут работу около 80 тележек с мороженым и напитками
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В Москве начнут работу около 80 тележек с мороженым и напитками 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Около 80 тележек с мороженым и напитками начнут работать на улицах Москвы с 1 мая‬, сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
"С 1 мая‬ на улицах города начнут работу тележки с мороженым и прохладительными напитками. Всего таких объектов в городе на сегодняшний день будет размещено 76. Формат торговли мороженым с тележки достаточно востребован населением в жаркие летние дни. Тележка мобильна и не занимает много места", — цитирует Немерюка пресс-служба ведомства.
Он добавил, что продавать мороженое и прохладительные напитки в тележках будут до 1 октября‬.
Впервые такие сезонные нестационарные торговые объекты появились в парках в 2013 году, на территории города их начали размещать в 2017 году, напомнили в пресс-службе.
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