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В Ницце сотни людей поддались панике
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В Ницце сотни людей поддались панике 

News.ru 2 часа назад
В туристическом центре французского города Ницца сотни людей, отдыхающие вечером за ужином и бокалом вина, подверглись массовой паники и убегали со всех ног с места из-за бытового конфликта местных.
По информации Interfax, на центральной площади Массена (Ницца) местные молодые люди сильно поругались, после чего один из них достал пистолет и выстрелил в воздух несколько раз. Услышав крики и выстрелы, сотни людей людей побежали подскочили с мест и побежали прочь. Беглецы переворачивали в ресторанах столы, пытаясь быстрее скрыться из этого места. В результате возникшей паники пострадало несколько человек, многие порезались стеклом. У одного пожилого мужчины случился сердечный приступ.
О задержании стрелявших пока нет информации.
Детали и стоимость материального урона выясняется.
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