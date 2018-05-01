В Ницце сотни людей поддались панике

В туристическом центре французского города Ницца сотни людей, отдыхающие вечером за ужином и бокалом вина, подверглись массовой паники и убегали со всех ног с места из-за бытового конфликта местных.

По информации Interfax, на центральной площади Массена (Ницца) местные молодые люди сильно поругались, после чего один из них достал пистолет и выстрелил в воздух несколько раз. Услышав крики и выстрелы, сотни людей людей побежали подскочили с мест и побежали прочь. Беглецы переворачивали в ресторанах столы, пытаясь быстрее скрыться из этого места. В результате возникшей паники пострадало несколько человек, многие порезались стеклом. У одного пожилого мужчины случился сердечный приступ.

О задержании стрелявших пока нет информации.

Детали и стоимость материального урона выясняется.