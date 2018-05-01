Законы, вступающие в силу 1 мая

Федеральный закон от 07.03.2018 № 41-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона „О минимальном размере оплаты труда“

С 1 мая 2018 года минимальный размер оплаты труда составляет 11 163 рублей в месяц.

Федеральный закон от 05.02.2018 № 15-ФЗ „О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)“

Установлены правовые основы регулирования отношений в сфере добровольческой (волонтёрской) деятельности. Так, уточняются понятие и цели такой деятельности, определяется правовой статус её участников, закрепляются отдельные полномочия органов государственной власти и органов местного самоуправления в указанной сфере, а также устанавливаются особенности привлечения добровольцев (волонтёров) для осуществления деятельности религиозных организаций.

Согласно Федеральному закону, к числу участников добровольческой (волонтёрской) деятельности относятся добровольцы (волонтёры), организаторы добровольческой (волонтёрской) деятельности и добровольческие (волонтёрские) организации.

Кроме этого, предусмотрено формирование и ведение единой информационной системы, содержащей сведения об участниках добровольческой (волонтёрской) деятельности.

Ряд положений Федерального закона от 29 июля 2017 года № 278-ФЗ „О внесении изменений в Федеральный закон „О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции“ и отдельные законодательные акты Российской Федерации“

С 1 мая 2018 года использование или владение технологическим оборудованием для производства этилового спирта (этанола), которое не зарегистрировано в установленном порядке, является нарушением действующего законодательства

Федеральный закон от 1 июня 2017 года №104-ФЗ „О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации“

С 1 мая 2018 года перечень избирательных участков, участков референдума и их границы могут быть также уточнены в целях увеличения до 3 тысяч максимальной численности избирателей, участников референдума на избирательном участке, участке референдума, а также для обеспечения наибольшего удобства для избирателей, участников референдума с учетом ввода в эксплуатацию новых многоквартирных домов и жилых домов или необходимости замены помещений для голосования.

Начинается эксперимент по развитию курортной инфраструктуры. Он будет проводится до 31 декабря 2022 года.

В муниципальных образованиях, расположенных в Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях будет введен курортный сбор. Его размер будут устанавливать региональные власти, но он не должен превышать 100 рублей за сутки проживания в объекте размещения (в 2018 году не может превышать 50 рублей).

Курортный сбор будет зачисляться в бюджет региона, на территории которого он был уплачен.