«Единая Россия» примет участие в первомайских праздниках и митингах

1 мая, в День международной солидарности трудящихся, «Единая Россия» примет активное участие в шествиях и митингах, организуемых профсоюзным движением России . Решение об участии Партии в проведении праздничных мероприятий совместно с Федерацией Независимых Профсоюзов России было принято Президиумом Генерального совета «Единой России».

Этот праздник прежде всего известен как День международной солидарности трудящихся, их борьбы за свои права. Проблемы людей труда всегда были среди приоритетов «Единой России». В этот день Партия не организует каких-то отдельных шествий и призывает все политические силы страны принять участие в профсоюзных мероприятиях.

В колоннах во всех регионах будут находиться депутаты фракции «Единой России» в Государственной Думе , законодательных собраний в регионах, сторонники Партии, участники предварительного голосования и «ПолитСтартапа», представители МГЕР. Также в этом году, по инициативе Президента РФ, с 1 мая будет увеличен МРОТ до величины прожиточного минимума.

«Честный труд — это то, что всех нас объединяет: людей разного возраста и разных профессий.

Но отдельные слова в этот день хочу адресовать ветеранам труда. Благодарю вас за личный вклад в развитие и процветание нашей страны, в дело патриотического воспитания подрастающего поколения, активную жизненную позицию, энергию и самоотдачу. Крепкого здоровья, счастья, благополучия, согласия и мира вам и вашим семьям!»

Андрей Исаев , первый заместитель руководителя фракции «Единой России» по законопроектной деятельности в Государственной Думе:

«Очень важно, что в этом году 1 мая одним из центральных требований профсоюзного движения является исполнение Послания Президента РФ Владимира Путина . Профсоюзы имеют право голоса во всех трехсторонних комиссиях и на уровне федеральном, и на уровне субъектов Федерации. Они участвуют в соответствии с законодательством в принятии всех социально-экономических решений, включая и федеральные законы. Они постоянно ставят вопросы, связанные именно с защитой трудящихся. И поэтому профсоюзы должны сыграть ключевую роль в контроле за исполнением тех задач, которые поставил Президент в своем Послании и за которые проголосовало абсолютное большинство граждан нашей страны».

Ольга Окунева , координатор федерального партийного проекта «Крепкая семья», первый заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семья, женщин и детей:

«Первомай отмечается уже более 100 лет. Для большинства людей он символизирует приход весны и является символом дружбы, сплоченности, объединения. В России достаточно много семей с историей трудовых династий, где любовь к профессии рождается по личному примеру, наставничеству родителей. И Первомай подчеркивает истинный смысл партийного проекта «Крепкая семья», поскольку проект призван защищать права семей, консолидируя вокруг себя общественные организации, социальные НКО, активных граждан, реализуя практику конкретных дел.

Нам важно, чтобы дети чувствовали поддержку, защиту в своей семье и государстве.

Вместе своим трудом мы делаем Россию благополучной и процветающей, где можно комфортно жить и уверенно смотреть в завтрашний день. Примите самые теплые и сердечные поздравления с Днем весны и труда. Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в труде и весеннего настроения».

Алена Аршинова, координатор федерального партпроекта «Новая школа», депутат Государственной Думы ФС РФ:

«Мир, труд, общественное согласие и уважение друг к другу — это ценности, над которыми не властно время. А цели и задачи у нас c Вами едины — совместными усилиями, сделать все возможное, чтобы обеспечить достойную жизнь каждому человеку и всему населению Чувашии и России в целом. Наше общее стремление достойно трудиться, обеспечить лучшую жизнь для детей, внуков, близких людей, жить в мире и согласии, является лучшим стимулом для развития России как процветающей, сильной, нравственно и физически здоровой державы, в которой удобно и комфортно жить всем ее гражданам.

Насколько успешно мы будем трудиться, настолько лучше будет наш завтрашний день, ведь когда мы вместе, мы можем достичь очень многого.

Уверена, что совместная работа и творческий подход к делу позволят нам воплотить все намеченное в жизнь и добиться еще больших успехов в экономической, социальной и культурной сферах».

Людмила Бокова , первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству:

«По традиции в День международной солидарности трудящихся мы говорим слова благодарности представителям разных профессий, передовикам производства, Героям социалистического труда, кавалерам Ордена трудовой славы. В России на всех уровнях государственного управления проводится серьезная работа по защите интересов трудящихся, создаются достойные условия для самореализации и профессионального роста, повышается качество жизни, уровня заработной платы, престижа рабочих профессий, молодежь привлекается на предприятия. Задача по повышению уровня благосостояния граждан поставлена и в Послании Президента России Федеральному Собранию как одна из основных. И уже с 1 мая вступает в действие законодательное требование, в соответствие с которым минимальная заработная плата не должна быть ниже прожиточного минимума. Это то, чего на протяжении нескольких лет добивались профсоюзы. Но впереди решение и новой задачи — совершить технологический прорыв.

А для этого важно лучшие достижения науки и образования объединить с производством, повысить производительность труда, способствовать улучшению делового климата».

Михаил Тарасенко , первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов:

«Российские профсоюзы, тесно сотрудничающие с «Единой Россией», разделяют идеи Партии, которые заключатся в обеспечении социальной справедливости и обеспечении достойной жизни работающим гражданами. Так сложилось, что 1 мая трудящиеся выходили на улицы для того, чтобы показать свою решимость в борьбе за свои права. Этот день — не просто дань уважения к прошлому, а праздник, который является достаточно актуальным с точки зрения востребованности его идей».