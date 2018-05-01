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Белые фуражки, леи и ландыши: угадайте, как и что отмечают 1 мая в других странах
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Белые фуражки, леи и ландыши: угадайте, как и что отмечают 1 мая в других странах 

Москва24 46 минут назад
Фото: Москва24
1 мая в России отмечают Праздник Весны и Труда. В этот день проводят шествия, отправляются на шашлыки и едут на дачу копать грядки. Ну, как минимум. А спорим, вы не догадаетесь, как и что еще отмечают в этот день в Германии, Шотландии и на Гавайях?
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