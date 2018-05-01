Власти регионов cмогут поддерживать добровольцев материально

Оказывать волонтёрам материальную и методическую поддержку теперь могут органы государственной и местной власти. Соответствующий правительственный закон, в разработке которого принимали участие парламентарии, вступает в силу 1 мая.

Документ разрешает привлекать к решению социальных задач и поддерживать добровольцев не только благотворительным некоммерческим организациям, но и государственным структурам разного уровня, в том числе, властям. В качестве материального обеспечения волонтёрам могут выделить или оплатить жильё и питание на время выполнения обязанностей, приобрести билеты до места назначения и обратно и страховку жизни и здоровья. Также законом предусмотрена методическая поддержка и психологическая помощь добровольцам.

Глава Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский , который занимается вопросами законодательного регулирования волонтёрства больше пяти лет, отметил, что возможность разумной материальной поддержки волонтёров будет способствовать развитию добровольческого движения, которое раньше тормозилось из-за несовершенства законодательства.

«Например, в Первом медицинском университете ребята участвовали в медицинской волонтёрской деятельности, а для них даже невозможна была оплата дороги из бюджета вуза», — сказал сенатор « Парламентской газете ».

Закон также уравнял понятия «волонтёрство» и «добровольчество» в российском законодательстве и установил порядок взаимодействия государства, учреждений, благотворительных НКО и волонтёров.