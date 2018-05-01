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Власти регионов cмогут поддерживать добровольцев материально
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Власти регионов cмогут поддерживать добровольцев материально 

Парламентская газета 45 минут назад
Фото: Парламентская газета
Оказывать волонтёрам материальную и методическую поддержку теперь могут органы государственной и местной власти. Соответствующий правительственный закон, в разработке которого принимали участие парламентарии, вступает в силу 1 мая.
Документ разрешает привлекать к решению социальных задач и поддерживать добровольцев не только благотворительным некоммерческим организациям, но и государственным структурам разного уровня, в том числе, властям. В качестве материального обеспечения волонтёрам могут выделить или оплатить жильё и питание на время выполнения обязанностей, приобрести билеты до места назначения и обратно и страховку жизни и здоровья. Также законом предусмотрена методическая поддержка и психологическая помощь добровольцам.
Глава Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, который занимается вопросами законодательного регулирования волонтёрства больше пяти лет, отметил, что возможность разумной материальной поддержки волонтёров будет способствовать развитию добровольческого движения, которое раньше тормозилось из-за несовершенства законодательства.
«Например, в Первом медицинском университете ребята участвовали в медицинской волонтёрской деятельности, а для них даже невозможна была оплата дороги из бюджета вуза», — сказал сенатор «Парламентской газете».
Закон также уравнял понятия «волонтёрство» и «добровольчество» в российском законодательстве и установил порядок взаимодействия государства, учреждений, благотворительных НКО и волонтёров.
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