Россия ловит в Европе лоббистов среди отставных политиков. Чехия хочет положить конец системе «вращающихся дверей»

Из министра европейской страны за пару недель они превращаются в менеджера или члена наблюдательного совета той или иной российской компании. Вот так молниеносно можно дать старт своей бизнес-карьере после ухода из политики. Это подтвердил, например, бывший немецкий канцлер Герхард Шредер . И поскольку санкции возымели эффект, путинская Россия старается привлечь бывших политиков из стран, окружающих Чехию , на свою сторону в качестве лоббистов.

Недавний пример — соседняя Австрия . Не прошло и трех месяцев, как бывший министр финансов австрийского правительства Ганс Йорг Шеллинг нашел новую работу вне сферы политики.

В середине декабря прошлого года он ушел с поста министра, а уже в марте текущего выяснилось, что он стал советником в российском газовом гиганте «Газпроме» . Шеллинг будет участвовать в проекте газопровода «Северный поток 2» из России в Европу.

Нечто подобное в 2005 году проделал уже упомянутый немецкий канцлер Герхард Шредер. После поражения на выборах его «подцепил» тот же Газпром, сделав его председателем наблюдательного совета ряда проектов «Северного потока» (тогда этот газопровод только планировался).

Поскольку незадолго до этого, еще будучи канцлером, Шредер яро поддерживал идею о строительстве газопровода из России, его быстрый переход из политики в менеджмент российской компании вызвал большой резонанс.

Время на «успокоение»

Подобный стремительный переход от политики к лоббингу (и наоборот) уже принято называть феноменом «вращающихся дверей», и в некоторых странах в связи с ним появились законы, регулирующие лоббинг.

Так, в Германии на протяжении определенного срока (от года до 18 месяцев) бывшие политики не имеют права строить бизнес-карьеру в областях, которыми занимались, еще занимая государственный пост.

Однако сторонники прозрачных правил лоббинга требуют продлить этот срок до трех лет. Подобные меры обсуждаются также в Австрии, где пока законном установленного срока для так называемого cooling-off («успокоения») политиков не существует.

О пользе «временного запрета на переходы» для отставных политиков говорится и в чешском законопроекте о лоббинге, который в феврале приняло правительство Андрея Бабшиша.

Россия особенно часто черпает подкрепление для своих государственных или полугосударственных компаний именно в Германии и Австрии (другие примеры ниже).

Австрийская полугосударственная компания ÖMV очень заинтересована в российском рынке и участвует в упомянутом проекте газопровода «Северный поток 2».

Вы хотите уважения? Позовите Клауса

Дело не всегда касается экономического лоббизма. От своих видных сторонников в Центральной Европе Россия ждет общего улучшения своего имиджа сообразно такой логике: если на сторону России встали такие персоны, то нет причин не пустить ее в Европу через главный вход.

Пример — чешский экс-президент Вацлав Клаус , который является членом наблюдательного совета института «Диалог цивилизаций» в Берлине.

Официально этот аналитический центр, основанный и финансируемый бывшим главой РЖД Владимиром Якуниным , выступает за «открытый, справедливый и уважительный диалог, который играет ключевую роль сегодня, в эпоху глобальных перемен и неопределенности».

Якунин входил в ближайший круг соратников российского президента Владимира Путина , поэтому в 2014 году США внесли его имя в список россиян, против которых введены экономические санкции.

Институт Якунина регулярно проводит конференции на острове Родос , куда не раз приезжал и Вацлав Клаус, и нынешний президент ЧР Милош Земан

«Они стремятся собрать вместе как можно больше известных людей, в том числе бывших политиков. Они хотят уважения, поэтому нуждаются в подобных персонах», — комментирует для портала HlídacíPes.org деятельность Якунина Антон Шевцов, эксперт по отношениям путинской России с экстремистскими силами в Европе, работающий в Вене . По словам Шевцова, ведя подобную работу, Якунин стремится вернуть себе благосклонность Кремля, утраченную им после ухода с поста главы РЖД.

«Нормальное отношение к России»

Такие подозрения появились после американского расследования влияния России на президентские выборы в США в 2016 году.

Тогда лоббинг якобы финансировал Пол Манафорт , который впоследствии стал главой предвыборной кампании Дональда Трампа . Сам Гузенбауэр сегодня утверждает, что не лоббировал за Януковича, а поддерживал «сближение Украины с Западом».

«Австрия — нейтральная страна, и некоторые деятели и политики, включая представителей основных политических партий, относятся к России нормально. Сильны связи между австрийскими компаниями и Россией, например, в энергетике и банковском секторе. В общем, нет особой нужды убеждать австрийцев в привлекательности России. А вот что касается Германии, то там ситуация иная, и, с точки зрения россиян, в этой стране еще нужно проделать большую работу», — говорит политолог Шевцов.

Все это прекрасно подтверждает опять-таки бывший канцлер Герхард Шредер, который, помимо участия в проекте «Северный поток» стал в прошлом году членом совета директоров полугосударственной российской компании «Роснефть»

Работа на компанию или на Путина?

Кстати, тот же наблюдательный совет возглавляет бывший глава немецкого «Телеком» Рон Зоммер . Как предполагают австрийские СМИ, привлечь бывшего председателя австрийского правительства русских (в данном случае частную компанию МТС) заставила его «сеть контактов в Европе».

В наблюдательном совете РЖД (раньше эту компанию возглавлял упомянутый Владимир Якунин) работает Гартмут Медорн, бывший директор «Дойче Бан» и «Аир Берлин».

Вне зависимости от того, частная ли это или государственная компания, их владельцы и члены правления появились в списке американского правительства, который был составлен в США с учетом «близости означенных лиц к режиму Путина и их (финансового) влияния».

Среди 210 имен, например, фигурирует имя Владимира Евтушенко (владелец оператора сотовой связи МТС), глава РЖД Олег Белозеров , а также основатель и совладелец «Альфа-Банка» Михаил Фридман

Американский список, опубликованный в конце января, не означал автоматического введения экономических санкций против этих влиятельных россиян. Тем не менее ясно, кого в США считают людьми, важными для современной путинской России, и предостерегают от контактов с ними.

Кроме того, этот список можно интерпретировать и как предупреждение для бывших политиков и менеджеров из Центральной Европы, которые хотели бы работать на упомянутые российские компании. Ведь работать на них — значит работать на путинский режим в целом.