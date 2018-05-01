Так в Финляндии оплакивали смерть Сталина: «Друг Финляндии. Человек, который хотел изгнать из нас зверя»

Горячо осуждаемый в России фарс на тему смерти Сталина, наконец, будут показывать и в кинотеатрах Финляндии . Однако 65 лет назад, когда Сталина действительно хоронили, было не до шуток. Финляндия тоже горевала и приспустила флаг с синим скандинавским крестом.

Борьба за власть и плетение интриг начинается в ту же секунду, когда в руководстве партии распространяется секретная информация: парализованный Сталин лежит в луже мочи на полу своего кабинета.

Гнусный руководитель полиции безопасности Лаврентий Берия прекращает пытки заключенных и быстро приезжает на место — но в течение многих часов ничего не делает для того, чтобы спасти великого вождя.

Примерно так все и происходило в реальной жизни, весной 65 лет назад.

Сейчас эту драму показывают как фарс в кинотеатрах по всему миру. 4 мая фильм «Смерть Сталина» выйдет в прокат и в Финляндии.

Что же происходило в Финляндии, когда умер Сталин?

В марте 1953 года у посольства СССР в Хельсинки тянется длинная очередь. Все хотят выразить соболезнования.

Премьер-министр Финляндии Урхо Кекконен (Urho Kekkonen) говорит в радиовыступлении о Сталине как о друге Финляндии. Кекконен признает, что образ Сталина, который существовал в Финляндии перед войной, был вражеской пропагандой.

Государственная радиокомпания «Юлейсрадио» (Yleisradio) убирает из эфира того дня все развлекательные программы. Члены парламента чтят память Сталина минутой молчания, председатель парламента Карл-Август Фагерхольм (Karl-August Fagerholm) выступает с речью.

В день похорон, девятого марта, все государственные учреждения приспускают флаг Финляндии, чиновники призывают частные организации последовать их примеру.

Всюду проводятся памятные церемонии.

«Образцовый великий человек и искусный повар»

Коммунистические газеты пишут, что большое благородное сердце перестало стучать. Скончался гениальнейший руководитель народов и классов, стремящихся к свободе и избавлению от рабства и эксплуатации.

«Сталин был человеком, который хотел изгнать из нас зверя. Его путеводной звездой была безграничная любовь к человеку».

Те же газеты заявляют, что самый благородный человек нашего времени также был руководителем финского рабочего класса. Кроме того, он даровал Финляндии независимость, за что весь финский народ ему безмерно благодарен.

Открытой критики Сталина нет даже в передовых статьях буржуазных газет. Как сообщается в издании «Турун Саномат» (Turun Sanomat), покойный создал именно такое общество и государственную структуру, которая подходит русским.

Сталин был в том числе и образцовым человеком. Отважным и энергичным. Хорошим певцом, страстным танцором и искусным поваром. Его глаза дружелюбно сияли, когда он слышал веселую шутку, пишут буржуазные газеты.

Сталин был грандиозным человеком и другом Финляндии в статьях практически любой газеты. Небольшие подколы умело скрывались в фельетонах.

О критике Таннера доложили Кремлю

Никто не был настолько прямолинейным, как социал-демократ Вяйнё Таннер (Väinö Tanner), отбывший срок в тюрьме как военный преступник. В своем выступлении в городе Тампере он открыто сомневается в дружелюбии Сталина, ведь Советский Союз дважды нападал на Финляндию.

Ужасное заявление. После окончания войны прошло всего восемь лет, и советская база на полуострове Порккала все еще является заряженным оружием у виска Хельсинки.

Свежие архивные находки свидетельствуют о том, что о Таннере говорили во время поездки премьер-министра Кекконена на похороны Сталина. Советник-посланник СССР направил в Кремль рапорт о своей беседе с Кекконеном.

«Кекконен сообщил, что финский народ в абсолютном большинстве скорбит вместе с Советским Союзом».