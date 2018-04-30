Лучшее за день. 30 апреля

Зачем вставлять мозг Homo sapiens в череп неандертальца, как с помощью генетических сайтов найти серийного убийцу и как бабочки помогают измерять внутриглазное давление, расскажет ночной дайджест.

В компьютерной модели ученые вставили мозг современного человека в череп неандертальца. И нашли причины, почему же неандертальцы проиграли.

Гольфистам-остеоартротикам порекомендовали избегать гольф-каров. Но это не точно.

40 лет полиция безуспешно искала серийного убийцу. Помощь пришла с неожиданной стороны.

Прозрачные «окошки» в крыльях бабочки помогут сделать импланты для измерения внутриглазного давления.

Выходные можно проводить не только с шашлыками, но и на научно-популярных мероприятиях. Где их найти, читайте в нашем дайджесте.

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