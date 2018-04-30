Задержан бельгийский «крестный отец»

В результате масштабной полицейской операции в Бельгии , в валлонских провинциях Эно, Намюр, Льеж Люксембург ликвидирована международная преступная группировка. Она занималась распространением наркотиков, поддельных денег, торговлей людьми, отмыванием капиталов и мошенничеством на таможне, передает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал RTBF.

Преступным сообществом руководил 70-летний бельгийский бизнесмен Франсис Леклер . Вместе с ним под стражу взята вся его семья, в том числе жена, дети и зять. Всего за решеткой оказались 11 человек. Следствие продолжается, но уже установлены связи Леклера с мафиозными группами Албании Италии . По данным правоохранительных органов, албанцы контролировали плантации каннабиса, а итальянцы поставляли фальшивые банкноты.

Предполагаемый «крестный отец» начинал свою карьеру как парикмахер, специализирующийся на париках. В 70-х годах он занялся торговлей текстилем. Вначале импортировал азиатские футболки, затем начал производить собственные текстильные изделия. Причем он добился заметного успеха, возглавив несколько предприятий, производивших продукцию для ряда известных торговых марок. В конце 90-х Леклер даже прославился инновациями в области текстиля, позволившими обгонять азиатских производителей. Но спустя несколько лет удачливый бизнесмен решил приложить свои таланты в теневом секторе. Сегодня основанные им предприятия либо проданы, либо обанкротились.