«Укравтодор» отменил многомиллионный тендер по ремонту дороги в Винницкой области

Винницкое подразделение «Укравтодора» 23 апреля было вынуждено отменить объявленный 21 марта тендер на текущий средний ремонт трассы М-21 Выступовичи-Житомир-Могилев-Подольский на участке 257,5 — 262,3 километров, сообщает ЦТС.

Согласно информации, размещенной на портале госзакупок ProZorro, участвовать в конкурсе согласился всего один подрядчик — ООО «ЕДБ», который предложил провести ремонт дороги за 99,4 млн гривен с НДС («Укравтодор» указал стартовую стоимость в размере 100,6 млн гривен). Из-за отсутствия конкурентов у единственного претендента тендер пришлось отменить.