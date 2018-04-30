Ещё
«Укравтодор» отменил многомиллионный тендер по ремонту дороги в Винницкой области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Укравтодор» отменил многомиллионный тендер по ремонту дороги в Винницкой области 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
Винницкое подразделение «Укравтодора» 23 апреля было вынуждено отменить объявленный 21 марта тендер на текущий средний ремонт трассы М-21 Выступовичи-Житомир-Могилев-Подольский на участке 257,5 — 262,3 километров, сообщает ЦТС.
Согласно информации, размещенной на портале госзакупок ProZorro, участвовать в конкурсе согласился всего один подрядчик — ООО «ЕДБ», который предложил провести ремонт дороги за 99,4 млн гривен с НДС («Укравтодор» указал стартовую стоимость в размере 100,6 млн гривен). Из-за отсутствия конкурентов у единственного претендента тендер пришлось отменить.
Auto.Today: последние новости
BMW раскрыла подробности пассажирской капсулы Представлена новая линейка установок Bosch ACS для обслуживания кондиционеров С начала 2018 года спрос на зарядные станции в сети SOCAR вырос на 50%
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В московском метро объявился насильник39
Поляки напали на восстанавливающих кладбище украинцев76
Путин и Нетаньяху провели телефонный разговор258
Сырьевой придаток: как Россия меняет газ на технологии259
Грибаускайте пригрозили импичментом111
Видео
00:40
США только сейчас заметили проблему Украины
Украина Конфликты
00:28
В ДНР прокомментировали новую операцию Киева
В мире
05:35
100 млн Задорнова достались его бывшей жене
Шоу-бизнес Другое
00:17
Макрон прокомментировал переговоры с Путиным
Европа Ближний Восток
00:25
Появилось видео наезда танка на детей в Петербурге
Происшествия Общество
00:25
Названа основная версия аварийно севшего Ил-38
Происшествия
00:57
Николаев обрушился с критикой на «народ»
Шоу-бизнес
02:13
В Петербурге открылся уникальный фестиваль
Общество
02:42
Макрон рассказал Путину о поездке в США
В мире Европа
00:38
«Россия должна отдать мост»
Украина Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение