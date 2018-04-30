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Неизвестные повредили фасад Псковской инженерно-лингвистической гимназии
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Неизвестные повредили фасад Псковской инженерно-лингвистической гимназии 

АиФ Северо-запад 1 час назад
В ночь с 28 на 29 апреля неизвестные повредили фасад Псковской инженерно-лингвистической гимназии. Как рассказал заместитель Главы Администрации Пскова Александр Коновалов, камеры видеонаблюдения, расположенные на здании школы, зафиксировали четырех человек в светлых куртках, которые бросали камни в стену общеобразовательного учреждения, а потом ушли в сторону жилого комплекса «Европа». Охранник, видевший четырех агрессивно настроенных крепких молодых людей, действовал по инструкции: с помощью тревожной кнопки вызвал наряд Росгвардии, однако злоумышленники успели скрыться. Прибывшие на место сотрудники полиции осмотрели территорию и записи видеонаблюдения. Руководством образовательного учреждения подано заявление в правоохранительные органы.
Возможной причиной правонарушения, как предполагает Александр Коновалов, могло стать недовольство жителей ЖК «Европа» относительно закрытого прохода через территорию школы в ночное время. «Оставлять территорию учебного заведения открытой в темное время суток противоречит требованиям антитеррористической защищенности объектов. В целях безопасности ворота закрываются, псковичи должны с пониманием к этому относиться», — пояснил Александр Коновалов. «Администрация муниципалитета заранее уведомила администрацию области о необходимости благоустроить пешеходную зону вдоль забора инженерно-лингвистической гимназии для удобства жителей ЖК „Европа“. Надеюсь, данная проблема скоро будет решена».
По словам Александра Коновалова, помимо разбитого стекла, повреждены фасадные плитки, размер причиненного ущерба выясняется. Администрация города в ближайшее время проработает вопрос восстановления фасада учреждения в рамках гарантийных обязательств подрядчика. «Надеюсь, злоумышленники будут найдены и понесут наказание», — добавил замглавы Администрации муниципалитета.
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