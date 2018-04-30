Псковичи почтили память ветерана Великой Отечественной войны Михаила Минина

Сегодня, 30 апреля, в Пскове у дома №48 по улице Новоселов состоялся торжественный митинг и возложение цветов к памятной доске ветерану Великой Отечественной войны, Почетному гражданину Пскова Михаилу Минину. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Именно он в числе первых водрузил в этот день 1945 года Знамя Победы над зданием рейхстага в Берлине, чем ознаменовал окончание Великой отечественной войны.

Памятная доска располагается на доме, где Михаил Минин прожил с 1990 по 2008 год, сам он уроженец Палкинского района. Отдать дань памяти ветерану пришли глава города Пскова Иван Цецерский , ветераны, военнослужащие, духовенство, представители Военно-патриотического Центра «Патриот» и курсанты Псковского филиала академии ФСИН России. Также участники митинга почтили память ветерана Великой Отечественной войны на месте его захоронения на кладбище в Орлецах, где настоятель храма благоверного князя Александра Невского протоиерей Олег Тэор отслужил литию.

Иван Цецерский отметил, что лично знал Михаила Минина, который выделялся не только внешним видом, но и душой: «Его видишь и сразу понимаешь, что он такой большой, сильный и статный. Складывается впечатление человека — скалы. Но душой это был очень добрый человек, никогда не отказывал, если его звали на уроки мужества в школы или другие мероприятия. Всегда у него было, что рассказать и чем поделиться. С его уходом перелистнулась некая страница истории. Тем, кто его знал — очень повезло».

Также руководитель муниципалитета отметил юный возраст Михаила Минина, когда тот водружал знамя Победы: «Ему было всего 23 года и уже такой молодой, но Герой!». В завершение Глава города поздравил всех присутствующих с приближающимися праздниками 1 мая и Днем Победы. Напомним, в 19 лет Михаил Минин записался в ополчение. Он воевал на Ленинградском фронте, участвовал в прорыве блокады Ленинграда . После ранения был госпитализирован, затем служил в артиллерийских войсках разведчиком.