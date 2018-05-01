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США не будут передавать МАГАТЭ полученные израильской разведкой документы по Ирану
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США не будут передавать МАГАТЭ полученные израильской разведкой документы по Ирану 

BFM.RU 1 мая 2018
Фото: РИА Новости
США не планируют передавать МАГАТЭ документы, которые якобы доказывают существование у Ирана секретной ядерной программы, заявил во вторник РИА Новости представитель Госдепартамента США.
«Информация принадлежит властям Израиля, поэтому с вопросом, планируют ли они предоставить ее более широкому кругу, мы адресуем вас к ним», — сказал он в ответ на вопрос, готовы ли Соединенные Штаты передать документы или содействовать этому.
Ранее в прямом эфире местного телевидения премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на иврите и английском языках рассказал, что в распоряжение Израиля попали порядка 100 тысяч бумажных и цифровых документов, которые доказывают, что у атомной программы Ирана была секретная военная составляющая под кодовым названием «Проект Амад».
Обличительное заявление Нетаньяху прозвучало в разгар международной дискуссии о необходимости пересмотра договоренностей, достигнутых три года назад с Ираном по поводу его ядерной программы.
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