Ещё
Американка продала свою девственность за 1,2 млн евро
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Американка продала свою девственность за 1,2 млн евро 

News.ru 2 часа назад
Фото: News.ru
Студентка из Парижа Жасмин продала банкиру с Уолл-стрит свою девственность за 1 миллион 200 тысяч евро, сообщает Daily Mail.
Юная парижанка выставила свою девственность на аукцион через сайт эскорт-услуг. «Лот» приобрёл некий «успешный банкир из Нью-Йорка».
С ним за «товар» девушки также боролись диджей из Лос-Анджелеса и магнат недвижимости из Мюнхена.
Девушка заявила, что была воспитана в религиозной семье и изначально собиралась выйти замуж девственницей. Но затем решила заработать и открыть собственный бизнес.
News.ru: последние новости
Оператор подкрался и травмировал участницу шоу «Песни» В Анапе упронили огромный теплоход В Сибири появились пластиковые острова
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В московском метро объявился насильник39
Поляки напали на восстанавливающих кладбище украинцев76
Путин и Нетаньяху провели телефонный разговор260
Сырьевой придаток: как Россия меняет газ на технологии259
Грибаускайте пригрозили импичментом111
Видео
00:40
США только сейчас заметили проблему Украины
Украина Конфликты
00:28
В ДНР прокомментировали новую операцию Киева
В мире
05:35
100 млн Задорнова достались его бывшей жене
Шоу-бизнес Другое
00:17
Макрон прокомментировал переговоры с Путиным
Европа Ближний Восток
00:25
Появилось видео наезда танка на детей в Петербурге
Происшествия Общество
00:25
Названа основная версия аварийно севшего Ил-38
Происшествия
00:57
Николаев обрушился с критикой на «народ»
Шоу-бизнес
02:13
В Петербурге открылся уникальный фестиваль
Общество
02:42
Макрон рассказал Путину о поездке в США
В мире Европа
00:38
«Россия должна отдать мост»
Украина Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение