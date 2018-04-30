Американка продала свою девственность за 1,2 млн евро

Студентка из Парижа Жасмин продала банкиру с Уолл-стрит свою девственность за 1 миллион 200 тысяч евро, сообщает Daily Mail.

Юная парижанка выставила свою девственность на аукцион через сайт эскорт-услуг. «Лот» приобрёл некий «успешный банкир из Нью-Йорка ».

С ним за «товар» девушки также боролись диджей из Лос-Анджелеса и магнат недвижимости из Мюнхена.

Девушка заявила, что была воспитана в религиозной семье и изначально собиралась выйти замуж девственницей. Но затем решила заработать и открыть собственный бизнес.