Для паломников из Азербайджана увеличили квоты на хадж

Для паломников из Азербайджана , которые намерены совершить хадж, увеличили квоту, передает «МИР 24».

Как сообщают в Управлении мусульман Кавказа, в этом году Мекку смогут посетить 1100 граждан республики. Ранее сообщалось о квоте лишь в 900 человек. Желающие совершить хадж могут подать документы до 10 мая.

В середине августа для паломников будут организованы три авиарейса в Мекку.

Хадж — это религиозное паломничество мусульман, связанное с посещением Мекки строго в определенное время, которое определяется по Исламскому календарю.

Желающих совершить хадж в среднем в тысячи раз больше, чем счастливчиков, которым это удается. Мечеть в Мекке может вместить максимум полтора миллиона паломников, впускают туда строго по спискам. Поэтому на хадж выдаются официальные квоты.

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