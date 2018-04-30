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Для паломников из Азербайджана увеличили квоты на хадж
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Для паломников из Азербайджана увеличили квоты на хадж 

Мир24 2 часа назад
Фото: Мир24
Для паломников из Азербайджана, которые намерены совершить хадж, увеличили квоту, передает «МИР 24».
Как сообщают в Управлении мусульман Кавказа, в этом году Мекку смогут посетить 1100 граждан республики. Ранее сообщалось о квоте лишь в 900 человек. Желающие совершить хадж могут подать документы до 10 мая.
В середине августа для паломников будут организованы три авиарейса в Мекку.
Хадж — это религиозное паломничество мусульман, связанное с посещением Мекки строго в определенное время, которое определяется по Исламскому календарю.
Желающих совершить хадж в среднем в тысячи раз больше, чем счастливчиков, которым это удается. Мечеть в Мекке может вместить максимум полтора миллиона паломников, впускают туда строго по спискам. Поэтому на хадж выдаются официальные квоты.
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