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Актриса и экс-депутат Кожевникова раскритиковала церковь за желание оценивать политиков
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Актриса и экс-депутат Кожевникова раскритиковала церковь за желание оценивать политиков 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Актриса Мария Кожевникова, которая была депутатом Госдумы VI созыва, выступила с критикой заявления патриарха Московского и всея Руси Кирилла о праве церкви оценивать политиков.
Кожевникова в Twitter отметила, что является верующим человеком, но то, что «сейчас происходит», ее «отворачивает именно от церкви, не от Бога».
«То они имеют права не отчитываться о доходах, теперь право оценивать политиков, а тем временем цены за сорокоуст растут», — заявила Кожевникова, сопроводив сообщение ссылкой на публикацию газеты ВЗГЛЯД.
Напомним, патриарх Кирилл заявил, что церковь, не вмешиваясь в политику, «имеет право на нравственную оценку той или иной политики, тех или иных политических деятелей», чтобы защитить верующих от духовного и материального ущерба со стороны политиков.
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