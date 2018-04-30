Китайские компании следят за мозговыми импульсами и эмоциями сотрудников

Нам уже известно, насколько жесткой является интернет-цензура в Китае . Кроме того, там работает система распознавания лиц вроде той, с помощью которой недавно поймали преступника в России . На этом китайцы не остановились, и теперь они отслеживают мозговые импульсы, чтобы понимать, какие эмоции испытывают сотрудники различных предприятий.

Для чего китайцам следить за чужими эмоциями? Удивительно, но они используют результаты слежки для того, чтобы вовремя устраивать перерывы на работе, своевременно менять обязанности сотрудников и даже распределять выходные. Все это нужно для того, чтобы повысить эффективность предприятия. Одна китайская компания утверждает, что их прибыль выросла на 315 миллионов долларов после того, как они начали использование технологии.

Слежение за мозговыми импульсами осуществляется при помощи датчиков, которые встроены в головные уборы, являющиеся частью рабочей униформы. Технология используется не только на предприятиях, связанных с производством, но и в военных структурах. Датчики и искусственный интеллект улавливают такие состояния, как ярость, беспокойство или печаль. Это помогает предотвратить различные инциденты на рабочем месте.

Изначально проект был разработан в Университете Нинбо. Финансирование он получил от государства. Сегодня более десятка предприятий и военных структур используют технологию слежения за эмоциями, и по словам Чэна Цзинчжоу, чиновника, который курирует программу, нет никаких сомнений в ее положительном влиянии.

Так уж вышло, что некоторые обязанности требуют высокой концентрации, и если управляющий на предприятии получает предупреждение о нежелательном эмоциональном состоянии сотрудника, этого сотрудника могут отправить на выходной или дать ему менее ответственную работу. К слову, другие датчики используются в униформе водителей высокоскоростных поездов. Датчик может даже будить водителя, если тот засыпает.

Интересно, готовы ли мы к тому, чтобы работодатель или правительство отслеживали наши эмоции? Поговаривают, что в Китае работники негативно относились к устройствам, считая, что кто-то хочет прочитать их мысли, но затем все привыкли. Ведь в некоторых предприятиях технология слежения за эмоциями была введена еще в 2014 году.