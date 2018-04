Представитель ОБСЕ по СМИ рассказал о своем отношении к взрывам в Кабуле

ВЕНА, 30 апр — РИА Новости . Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир шокирован атакой в Кабуле , в результате которой погибли журналисты.

"Шокирован ужасной атакой в Кабуле, в результате которой убиты по меньшей мере девять журналистов, призванных мужественно продолжать информировать афганцев и весь мир об одном из ужаснейших конфликтов. Мои глубочайшие соболезнования коллегам из Франс Пресс , Би-би-си, RFE/RL, Tolo News и 1TV ", — говорится в заявлении Дезира в Twitter.

Shocked by the terrible #KabulAttack which targeted and killed at least 9 journalists dedicated to courageously continue to inform afghans and the world on one the worst conflicts. My deepest condolences to colleagues at @afpfr, @BBC, @RFERL @TOLOnews @1TVNewsAF

