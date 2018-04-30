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Поезд дальше не идет: метро Тбилиси может остановиться из-за забастовки
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Поезд дальше не идет: метро Тбилиси может остановиться из-за забастовки 

Мир24 42 минуты назад
Метро Тбилиси может остановиться из-за забастовки машинистов. Они недовольны низкой зарплатой и плохими условиями труда, передает «МИР 24».
В профсоюзах сотрудников метрополитена заявили, что если их требования не будутвыполнены, то 3 мая тбилисская подземка прекратит работу.
«Мы требуем повышения почасовой оплаты труда до четырех долларов за час. Наша работа сложная. Машинисты весь день работают под землей. У нас нет средств для того, чтобы оплатить лечение — среди машинистов часты заболевания онкологией, проблемы с сердцем. Мы внесли необходимые документы в мэрию о том, что если наши требования не выполнят, то метро 3 мая остановится», — сказал машинист Рати Капанадзе.
В мэрии Тбилиси машинистам ответили, что городская казна не располагает средствами для повышения зарплаты. При этом в столичной администрации выразили надежду, что машинисты не пойдут на столь радикальные меры.
На прошлой неделе забастовку против демпинга устроили таксисты Кутаиси. Более 400 водителей требовали от местных властей принять меры по регулированию тарифов за проезд.
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