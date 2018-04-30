Поезд дальше не идет: метро Тбилиси может остановиться из-за забастовки

Метро Тбилиси может остановиться из-за забастовки машинистов. Они недовольны низкой зарплатой и плохими условиями труда, передает «МИР 24».

В профсоюзах сотрудников метрополитена заявили, что если их требования не будутвыполнены, то 3 мая тбилисская подземка прекратит работу.

«Мы требуем повышения почасовой оплаты труда до четырех долларов за час. Наша работа сложная. Машинисты весь день работают под землей. У нас нет средств для того, чтобы оплатить лечение — среди машинистов часты заболевания онкологией, проблемы с сердцем. Мы внесли необходимые документы в мэрию о том, что если наши требования не выполнят, то метро 3 мая остановится», — сказал машинист Рати Капанадзе.

В мэрии Тбилиси машинистам ответили, что городская казна не располагает средствами для повышения зарплаты. При этом в столичной администрации выразили надежду, что машинисты не пойдут на столь радикальные меры.

На прошлой неделе забастовку против демпинга устроили таксисты Кутаиси . Более 400 водителей требовали от местных властей принять меры по регулированию тарифов за проезд.

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