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Премьер и министр обороны Израиля получили право вдвоем объявлять войну
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Премьер и министр обороны Израиля получили право вдвоем объявлять войну 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
ТЕЛЬ-АВИВ, 1 мая — РИА Новости. Израильские парламентарии наделили премьер-министра и министра обороны правом в экстренных случаях вдвоем принимать решение об объявлении войны вместо требовавшегося до сих пор согласия всего правительства, сообщила во вторник пресс-служба Кнессета.
Минувшей ночью депутаты приняли соответствующую поправку к конституционному закону «О правительстве». За нее проголосовали 62 из 120 членов Кнессета, против высказался 41.
"Данная поправка наделяет узкий военно-политический кабинет полномочиями по объявлению войны или утверждению крупной военной операции", — сообщил парламент.
При этом в документе говорится, что для принятия решения о начале военных действий будет достаточно присутствия на заседании половины членов военно-политического кабинета — форума ключевых израильских министров.
"В экстренных случаях, когда нет возможности дожидаться созыва необходимого кворума членов кабинета, премьер-министр и министр обороны смогут вдвоем принять решение об объявлении войны", — сказано в сообщении.
Законопроект скорректировал пункт «алеф» статьи 40 основного закона «О правительстве», гласящий, что «государство не начнет войну, иначе как на основании решения правительства».
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