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В Волгоградской области разыскивают бесследно пропавшую 22-летнюю девушку
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В Волгоградской области разыскивают бесследно пропавшую 22-летнюю девушку 

ria34.ru 58 минут назад
Фото: ria34.ru
Жительница Краснослободска ушла из дома еще 14 апреля, с тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно.
По словам волонтеров поисково-спасательного отряда, девушка поссорилась с родителями, забрала с собой все документы. С того дня на связь с близкими не выходила. Где она — никто не знает.
В данный момент розыском Ирины Сальниковой занимаются волонтеры и полицейские. Не исключено, что она может находиться в любом районе области, а также в соседних вс Волгоградской областью регионах.
Разыскиваемой на вид 20 лет, рост 172 сантиметра, темные волосы до плеч, карие глаза.
Из особых примет — татуировка на правой руке — от запястья до локтя.
Из дома девушка ушла в темной кожаной куртке и свитере темно-болотного цвета, также на ней были темно-синие джинсы, серый шарф и черно-зеленые кроссовки.
Если вам что-либо известно о местонахождении Ирины Сальниковой, просьба сообщить информацию по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.
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