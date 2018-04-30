Ещё
В Великобритании письмо Джека Потрошителя ушло с молотка за $41 тыс.
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Великобритании письмо Джека Потрошителя ушло с молотка за $41 тыс. 

ТАСС 1 час назад
ЛОНДОН, 30 апреля. /ТАСС/. Письмо в полицию, автором которого мог быть известный во всем мире серийный убийца Джек Потрошитель, ушло в Великобритании с молотка почти за £30 тыс. ($41 тыс.). Об этом сообщило в понедельник агентство Press Association.
По его информации, небольшую почтовую карточку размером 7 на 12 см выставил на торги аукционный дом Grand Auctions из графства Кент. Письмо было доставлено в полицейский участок лондонского района Илинг 29 октября 1888 года, за 11 дней до того, как была зарезана последняя жертва Джека Потрошителя, 25-летняя ирландка Джейн Келли. В написанном черными чернилами послании убийца предупреждает, что «его нож все еще находится в хорошем состоянии».
Карточка принадлежала полицейскому из Скотленд-Ярда, которому ее подарили на память при выходе на пенсию в 1966 году. С тех пор она десятки лет хранилась у него дома, а выставить письмо на продажу, уже после смерти стража закона, решила его вдова.
Борьба за раритет развернулась между американским и английским коллекционером, и в итоге победу одержал последний. Торги были завершены на отметке £22 тыс. ($30 тыс.), а с учетом комиссионных аукционного дома итоговая сумма составила £30 тыс., превысив изначальную оценку лота в 40 раз.
При этом на решимость коллекционеров расстаться с серьезной суммой не повлияло даже то, что, как предупреждали в аукционном доме, 100%-ной гарантии, что послание написано рукой серийного убийцы, нет. «Никто не может доказать, что Джек Потрошитель сам написал его, но никто не может доказать и обратного», — заявил представитель аукционного дома Джонатан Райли.
Сам же результат торгов он назвал закономерным, учитывая, что письмо с такой историей и таким происхождением ранее никогда не выставлялось на торги. «Самое необычное в этой карточке это то, что она редкая. Ни одно из подобных писем с полицейским провенансом не выставлялось на аукцион», — сказал Райли.
ТАСС: последние новости
Узбекистан и Турция создадут Высший совет по стратегическому партнерству Праздник весны и труда. Досье Как Дагестан готовится принимать ЧЕ-2018 по спортивной борьбе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сырьевой придаток: как Россия меняет газ на технологии193
Грибаускайте пригрозили импичментом95
Порошенко прокомментировал поставку Javelin695
Миллиардер умер во время отдыха на Камчатке275
Порноактриса подала иск против Трампа5
Видео
00:40
США только сейчас заметили проблему Украины
Украина Конфликты
00:28
В ДНР прокомментировали новую операцию Киева
В мире
05:35
100 млн Задорнова достались его бывшей жене
Шоу-бизнес Другое
00:17
Макрон прокомментировал переговоры с Путиным
Европа Ближний Восток
00:25
Появилось видео наезда танка на детей в Петербурге
Происшествия Общество
00:25
Названа основная версия аварийно севшего Ил-38
Происшествия
00:57
Николаев обрушился с критикой на «народ»
Шоу-бизнес
02:13
В Петербурге открылся уникальный фестиваль
Общество
02:42
Макрон рассказал Путину о поездке в США
В мире Европа
00:38
«Россия должна отдать мост»
Украина Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение