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В Рыбинске обновленный тротуар провалился сразу же после ремонта
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В Рыбинске обновленный тротуар провалился сразу же после ремонта 

АиФ 38 минут назад
Фото: АиФ
В Рыбинске в только что отремонтированном тротуаре на улице 9 мая появились две больших дыры, пишут участники сообщества «Подслушано в Рыбинске».
Фотографии провалившегося асфальта выложили в Сеть.
По словам очевидцев, дорожные работы в этом месте проводили совсем недавно, но покрытие оказалось недолговечным
В Рыбинске в свежем асфальте образовались две большие дыры. Небольшой участок тротуара к дороге в конце улицы 9 Мая отремонтировали совсем недавно.
«Это все кроты виноваты», — шутят пользователи социальной сети.
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