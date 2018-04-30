В Рыбинске обновленный тротуар провалился сразу же после ремонта

Рыбинске в только что отремонтированном тротуаре на улице 9 мая появились две больших дыры, пишут участники сообщества «Подслушано в Рыбинске».

Фотографии провалившегося асфальта выложили в Сеть.

По словам очевидцев, дорожные работы в этом месте проводили совсем недавно, но покрытие оказалось недолговечным

В Рыбинске в свежем асфальте образовались две большие дыры. Небольшой участок тротуара к дороге в конце улицы 9 Мая отремонтировали совсем недавно.

«Это все кроты виноваты», — шутят пользователи социальной сети.