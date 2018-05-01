Бабушки-кокетки и музыкальный центр на колёсах: в Екатеринбурге прошла первомайская демонстрация

Сегодня в центре Екатеринбурга прошла традиционная первомайская демонстрация. По подсчётам мэрии, по центру прошли 25 тысяч человек.

Колонна проходила по проспекту Ленина не меньше получаса, а потом на площади состоялся первомайский митинг. Мы показывали демонстрацию на видео в режиме онлайн и общались с теми, кто вышел на улицы в это праздничное утро.

Как сообщают наши корреспонденты, в конце каждой колонны в этом году шла группа дворников, которая тут же заметала весь мусор, оставшийся после демонстрации. Среди участников было много и молодёжи, и людей старшего поколения.