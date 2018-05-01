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Бабушки-кокетки и музыкальный центр на колёсах: в Екатеринбурге прошла первомайская демонстрация
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Бабушки-кокетки и музыкальный центр на колёсах: в Екатеринбурге прошла первомайская демонстрация 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Сегодня в центре Екатеринбурга прошла традиционная первомайская демонстрация. По подсчётам мэрии, по центру прошли 25 тысяч человек.
Колонна проходила по проспекту Ленина не меньше получаса, а потом на площади состоялся первомайский митинг. Мы показывали демонстрацию на видео в режиме онлайн и общались с теми, кто вышел на улицы в это праздничное утро.
Как сообщают наши корреспонденты, в конце каждой колонны в этом году шла группа дворников, которая тут же заметала весь мусор, оставшийся после демонстрации. Среди участников было много и молодёжи, и людей старшего поколения.
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