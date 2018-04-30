«Мужики плюнули и решили сами сделать»: жители уральского послека своими силами восстановили дорогу

В поселке Красногвардейском рядом с Артемовским живет 4 тысячи человек. Несколько дней назад из-за потоков воды у них разворотило дорогу, и некоторые жители даже не могли добраться до продуктового магазина. Но уральцы пригнали трактор и сами восстановили дорогу.

Обильный ручей, который впадает в местное водохранилище размыл дорогу на улице Красноармейской. Из-за этого некоторые жители поселка не могли добраться до магазина за продуктами.

«Инициативный житель поселка Геннадий Виноградов пригнал трактор и собрал мужиков покрепче и организовал работу», — поделился случившемся на своей странице в Facebook екатеринбургский депутат Госдумы Дмитрий Ионин . — «Как рассказывает местный активист Максим Демашин, даже тяжелые булыжники и вода по колено не оказались помехой».

Теперь дорога вновь стала похожа на нормальную — уральцы даже установили дренажную систему.

— Дорога, конечно, не центральная и даже не асфальтрованная, но очень важная для жителей улицы Красноармейская и окрестностей, — рассказал Е1.RU Ионин. — Когда стало понятно, что мэрия Артемовского не торопится ее восстанавливать, мужики плюнули и решили сами сделать.

— Геннадий Виноградов — местный предприниматель. Недавно пытался в местную думу избираться. Но его с выборов сняли, — поделился Ионин историей инициативного жителя поселка. — Судимость, по молодости бывшую, не указал. Сейчас уже пенсионного возраста мужичок. Даже не став депутатом, по поселку старается много делать. Там ведь после фактического закрытия Красногвардейского кранового завода крайне депрессивная территория.

В конце октября 2017 года похожая ситуация произошла в поселке Садовом. Там жители скинулись и сами положили асфальт на дороге.