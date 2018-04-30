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Носорог Теркель впервые прогулялся по уличному вольеру в Ростове
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Носорог Теркель впервые прогулялся по уличному вольеру в Ростове 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
С приходом хорошей погоды животных выпускают из зимних вольеров. Сначала отправили на прогулку младшего носорога, на очереди старший зверь.
— Сегодня младший носорог с удовольствием прогулялся по вольеру. Совсем скоро и старший Зеон начнет выходить из помещения и радовать посетителей, — сообщила пресс-служба Ростовского-на-Дону зоопарка.
Пятилетний Теркель и тридцатилетний Зеон — носороги, которых подарили на юбилей зоопарку израильские коллеги в прошлом году. Перевозку этих животных назвали самой сложной операцией в истории ростовского зоопарка — нужно было найти специальный борт, а подходящих во всем мире было всего три. В Ростове носорогам обустроили раздельные вольеры, у каждого есть зимнее и летнее жилище.
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