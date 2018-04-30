Носорог Теркель впервые прогулялся по уличному вольеру в Ростове

С приходом хорошей погоды животных выпускают из зимних вольеров. Сначала отправили на прогулку младшего носорога, на очереди старший зверь.

— Сегодня младший носорог с удовольствием прогулялся по вольеру. Совсем скоро и старший Зеон начнет выходить из помещения и радовать посетителей, — сообщила пресс-служба Ростовского-на-Дону зоопарка.

Пятилетний Теркель и тридцатилетний Зеон — носороги, которых подарили на юбилей зоопарку израильские коллеги в прошлом году. Перевозку этих животных назвали самой сложной операцией в истории ростовского зоопарка — нужно было найти специальный борт, а подходящих во всем мире было всего три. В Ростове носорогам обустроили раздельные вольеры, у каждого есть зимнее и летнее жилище.