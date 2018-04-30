Трамп выступил против роли США как мирового полицейского

«Мы все больше и больше не хотим выступать мировым полицейским. В течение десятилетий США тратили гигантские суммы на поддержание глобального порядка, но это не должно оставаться приоритетом нашей политики. Мы хотим сосредоточиться на себе, строить нашу собственную страну», — заверил Трамп журналистов. Среди получателей американской помощи выступает и Нигерия . По словам президента США, эта помощь составляет 1,8 млрд долларов ежегодно. Он дал понять, что Абужде следует эффективнее бороться с коррупцией, если правительство этой западноафриканской страны рассчитывает на продолжение финансовых вливаний.

Один из репортеров пула поинтересовался у хозяина Белого дома, не хочет ли он извиниться, — имея в виду его указы, закрывшие въезд в страну гражданам нескольких мусульманских стран. Однако Трамп ответил, что извиняться ему не за что, а миграционное законодательство в США остается «слабым и устаревшим». Еще один вопрос поставил в неловкое положение гостя из Нигерии: у него поинтересовались насчет отношения к недавним «вульгарным словам» Трампа, назвавшего африканские страны «дырой». Бухари начал говорить на это нечто неопределенное, однако хозяин пресс-конференции пришел ему на помощь. «Мы не обсуждали это», — закрыл тему Трамп.