Трамп выступил против роли США как мирового полицейского 

«Мы все больше и больше не хотим выступать мировым полицейским. В течение десятилетий США тратили гигантские суммы на поддержание глобального порядка, но это не должно оставаться приоритетом нашей политики. Мы хотим сосредоточиться на себе, строить нашу собственную страну», — заверил Трамп журналистов. Среди получателей американской помощи выступает и Нигерия. По словам президента США, эта помощь составляет 1,8 млрд долларов ежегодно. Он дал понять, что Абужде следует эффективнее бороться с коррупцией, если правительство этой западноафриканской страны рассчитывает на продолжение финансовых вливаний.
Один из репортеров пула поинтересовался у хозяина Белого дома, не хочет ли он извиниться, — имея в виду его указы, закрывшие въезд в страну гражданам нескольких мусульманских стран. Однако Трамп ответил, что извиняться ему не за что, а миграционное законодательство в США остается «слабым и устаревшим». Еще один вопрос поставил в неловкое положение гостя из Нигерии: у него поинтересовались насчет отношения к недавним «вульгарным словам» Трампа, назвавшего африканские страны «дырой». Бухари начал говорить на это нечто неопределенное, однако хозяин пресс-конференции пришел ему на помощь. «Мы не обсуждали это», — закрыл тему Трамп.
Что касается его предстоящей встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном, республиканец сообщил, что надеется на ее успех. Вместе с тем он пообещал «уйти с переговоров», если они пойдут не так, как бы ему хотелось. Он также назвал «ужасным для Америки» соглашение по иранской ядерной сделке, хотя и не сказал однозначно, что 12 мая Вашингтон дезавуирует свое участие в ней. Ранее в понедельник, 30 апреля, Трамп поддержал премьера Израиля Беньямина Нетаньяху, заявившего о якобы имеющихся у разведки его страны доказательствах того, что Иран продолжает исследования в ракетно-ядерной сфере.
Напомним, Международное агентство по атомной энергии и все члены «шестерки» за исключением Соединенных Штатов настаивают, что Тегеран последовательно выполняет все условия многостороннего соглашения и предоставляет экспертам допуск на все свои объекты.