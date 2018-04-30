В Нижегородской области открыли памятник сантехнику со стихами Омара Хаяма

Фото: Выкса.рфВ Нижегородской области открыли памятник сантехнику со стихами Омара ХаямаКак сообщает сайт Выкса.рф, в Выксе появилась новая скульптура. Новая достопримечательность неожиданно появилась на улице Островского.

Фигура рабочего буквально вылезает из-под земли, чтобы поделиться частичкой мудрости Омара Хаяма с прохожими.

Выксунцы и читатели сайта бурно обсуждают, как совместимы: образ мужчины-сантехника и стихи великого мыслителя прошлого. Однако в итоге горожане решили, что смысл этих строк очень даже понятен, если вспоминать о людях, чья работа не так очевидна, но на самом деле очень важна!

«Не делай зла — вернется бумерангом,

Не плюй в колодец — будешь воду пить,

Не оскорбляй того, кто ниже рангом,

А вдруг придется, что-нибудь просить…»