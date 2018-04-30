Ещё
В Нижегородской области открыли памятник сантехнику со стихами Омара Хаяма
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Нижегородской области открыли памятник сантехнику со стихами Омара Хаяма 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Фото: Выкса.рфВ Нижегородской области открыли памятник сантехнику со стихами Омара ХаямаКак сообщает сайт Выкса.рф, в Выксе появилась новая скульптура. Новая достопримечательность неожиданно появилась на улице Островского.
Фигура рабочего буквально вылезает из-под земли, чтобы поделиться частичкой мудрости Омара Хаяма с прохожими.
Выксунцы и читатели сайта бурно обсуждают, как совместимы: образ мужчины-сантехника и стихи великого мыслителя прошлого. Однако в итоге горожане решили, что смысл этих строк очень даже понятен, если вспоминать о людях, чья работа не так очевидна, но на самом деле очень важна!
«Не делай зла — вернется бумерангом,
Не плюй в колодец — будешь воду пить,
Не оскорбляй того, кто ниже рангом,
А вдруг придется, что-нибудь просить…»
Омар Хайям
Нижегородская правда: последние новости
Репетиция ЧМ-2018. Опубликована схема движения во время второго матча на «Стадионе Нижний Новгород» Бесплатный концерт Земфиры стал платным Стала известна судьба люстры, которую сняли во время реконструкции «Московского вокзала»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сырьевой придаток: как Россия меняет газ на технологии196
Грибаускайте пригрозили импичментом96
Порошенко прокомментировал поставку Javelin696
Миллиардер умер во время отдыха на Камчатке275
Порноактриса подала иск против Трампа5
Видео
00:40
США только сейчас заметили проблему Украины
Украина Конфликты
00:28
В ДНР прокомментировали новую операцию Киева
В мире
05:35
100 млн Задорнова достались его бывшей жене
Шоу-бизнес Другое
00:17
Макрон прокомментировал переговоры с Путиным
Европа Ближний Восток
00:25
Появилось видео наезда танка на детей в Петербурге
Происшествия Общество
00:25
Названа основная версия аварийно севшего Ил-38
Происшествия
00:57
Николаев обрушился с критикой на «народ»
Шоу-бизнес
02:13
В Петербурге открылся уникальный фестиваль
Общество
02:42
Макрон рассказал Путину о поездке в США
В мире Европа
00:38
«Россия должна отдать мост»
Украина Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение