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Незаконных мигрантов выдворили из теплиц в Чебаркульском районе
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Незаконных мигрантов выдворили из теплиц в Чебаркульском районе 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Сотрудники МВД совместно с представителями региональных управлений Россельхознадзора и Росгвардии проверили рейды по выявлению нелегалов в агропромышленном комплексе Чебаркульского района. Об этом «АиФ-Челябинск» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
В ходе мероприятия выявлено 7 нелегально работающих иностранных граждан, которые работали в теплицах.
«В отношении нарушителей составлены протоколы по статье 18.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Им предстоит выплатить штрафы на общую сумму 14 тысяч рублей. Недобросовестного работодателя также привлекут к административной ответственности по статье 18.15 КоАП РФ. Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде административного приостановления деятельности на срок до девяноста суток», -пояснили в ведомстве.
Кроме того во время рейда был обнаружен еще ряд серьезных нарушений закона. В частности, установлены факты захламления земельных участков сельскохозяйственного назначения отходами производства и потребления при осуществлении деятельности по выращиванию сельскохозяйственных культур в тепличном комплексе.
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