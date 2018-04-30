Незаконных мигрантов выдворили из теплиц в Чебаркульском районе

Сотрудники МВД совместно с представителями региональных управлений Россельхознадзора и Росгвардии проверили рейды по выявлению нелегалов в агропромышленном комплексе Чебаркульского района. Об этом «АиФ-Челябинск» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

В ходе мероприятия выявлено 7 нелегально работающих иностранных граждан, которые работали в теплицах.

«В отношении нарушителей составлены протоколы по статье 18.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Им предстоит выплатить штрафы на общую сумму 14 тысяч рублей. Недобросовестного работодателя также привлекут к административной ответственности по статье 18.15 КоАП РФ. Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде административного приостановления деятельности на срок до девяноста суток», -пояснили в ведомстве.

Кроме того во время рейда был обнаружен еще ряд серьезных нарушений закона. В частности, установлены факты захламления земельных участков сельскохозяйственного назначения отходами производства и потребления при осуществлении деятельности по выращиванию сельскохозяйственных культур в тепличном комплексе.