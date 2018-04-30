Пугающее будущее: как изменятся русские через 20 лет

В ближайшие десятилетия русский народ могут затронуть серьезные перемены. Это касается различных процессов — демографических, социальных, этнокультурных, ментальных. Измениться могут даже интеллект и внешность. Спасти этнос Русский народ на рубеже XX-XXI столетий угодил сразу в несколько ям. И одна из них — общая с европейцами. Это девальвация понятий «этнос» и «народ». Многие социологи говорят, что не в столь отдаленном будущем самоидентификация по национальному принципу может потерять актуальность. Как в США , скажем, итальянец по происхождению назовет себя американцем, так и в Российской Федерации русский станет исключительно россиянином. Сегодня мы сталкиваемся с серьезнейшим вызовом — невиданным потоком мигрантов из Центральной Азии и с Кавказа, который уже в ближайшем будущем грозит русскому этносу если не распадом, то серьезной трансформацией, ведь рождаемость в азиатских и кавказских семьях традиционно выше, чем в русских. В Москве сегодня почти 40% заключаемых браков — смешанные. Безусловно, это лишь часть процесса мультикультуризации российского общества, набравшего обороты в последние годы. Социологи прогнозируют, что встретить в Москве русского через полвека будет так же трудно, как сегодня якута в оленьей упряжке, несущейся по Тверской. Но, возможно, все не так печально. Сохранению русского этноса могут помочь особенности его организма. Недавно российские и американские генетики выяснили, что даже при поголовном заражении СПИДом россиян 14% жителей страны останутся здоровыми. И это преимущественно русские. Оказывается, в крови русских есть ген делеция (CCR5). Он противодействует вирусу иммунодефицита и не дает ему заразить клетку. У кавказцев этот защитный ген встречается крайне редко. У грузин его нет вообще. Но если русская женщина с таким геном родит от грузина, то ее потомки навсегда утратят генетическую защиту от СПИДа, заявляют генетики. Демографические вызовы По словам директора Федеральной миграционной службы России Константина Ромодановского, в РФ находятся около 9 миллионов иностранных граждан, около 29% из них не знают русского языка. Более того, эксперты, разрабатывающие проект социально-экономического развития России «Стратегия-2020», предложили завезти в страну еще 16 миллионов мигрантов. Вместо решения демографической проблемы предлагается замещение коренного населения пришлым. «Это не стратегия развития страны, это стратегия ее вымирания», — возмущается директор Института демографических исследований Игоря Белобородов. При существующей тенденции падение удельного веса русских на территории современной РФ ниже 50% реально ожидать уже в 30-40-х годах текущего столетия, предупреждают демографы. Совсем недавно представитель по связям с организацией «Исламская конференция» Вениамин Попов заявил как о само собой разумеющемся факте, что к 2050 году последователи ислама будут доминировать в населении России. Учитывая, что огромное количество мигрантов не способно к интеграции, а темпы вымирания в России самые высокие в мире (за 8 лет страна потеряла более 13% населения), это серьезный сигнал для общества, которое пока еще живет и мыслит в контексте русской национальной идеи. Впрочем, перспективы полного исчезновения русского народа, скорее всего, преувеличены, однако нужно учитывать, что способность к самоорганизации у русских несравнима с народами Кавказа или Средней Азии. Угроза приобретет реальные очертания в том случае, если русские в ответственный момент не смогут консолидироваться. Тогда их ожидает участь национального меньшинства. Русский бунт А что будет, если русский народ действительно окажется под угрозой исчезновения в результате ухудшения демографического и социального положения? По мнению социологов, здесь возможны два варианта развития событий: начнется массовый исход русских из страны или же, сплотившись вокруг национальной идеи, они поднимут бунт. А ведь в таких условиях русские уже оказывались. В 1958 году началось массовое возвращение чеченцев в воссозданную автономию на Кавказе, что привело к серьезному конфликту с русским населением. Многочисленная демонстрация с требованием повторной депортации чеченцев тогда переросла в настоящий погром кавказцев и закончилась штурмом здания обкома КПСС . Но может случиться так, что пик демографических проблем совпадет с внутренним кризисом, тогда объектом, на который выльет свой гнев народ, может стать власть. Политолог Павел Святенков пишет: «Если в ближайшие годы не удастся создать эффективной экономической модели, то Россия неизбежно окажется в ситуации революции». Впрочем, эти годы могут затянуться. Как известно, русские долго запрягают, но быстро едут. Политический аналитик Валерий Соловей предупреждает, что скоро по всей России начнутся народные волнения и власть не сможет их подавить, потому что не имеет политической воли идти на масштабное насилие. В Москве, продолжает ученый, люди выйдут на улицы под национальными лозунгами, в провинции — преимущественно под социальными. Власть сменится, и начнется масштабная демократизация. По этому сценарию угрозы развала страны нет, так как к власти придет примкнувшая к народному движению часть элиты, и все будет замечательно, предрекает Соловей. Тем не менее возможен и другой характер революции. Базовые характеристики русской ментальности в последнее время сильно меняются. Исследования выявили, что движущими стимулами современной русской молодежи выступают индивидуализм, ценности успеха, благосостояния и иерархии. В условиях процветания корпораций и мафий эти качества будут лишь усиливаться. Историк Ярослав Бутаков считает, что рано или поздно против этой системы будет направлен бунт, но не ради социальной справедливости, а лишь ради права участия в эксплуатации большинства. «Удачливые предводители такого бунта окажутся в положении предводителей восстания рабов в древнем Египте . Только вместо дворцов фараонов они займут, условно говоря, дачи на Рублевке», — заключает Бутаков. Новая раса Несколько лет назад Журнал Health опубликовал исследование американских ученых, которые рассказали, как в ближайшем будущем изменится внешность человека. По словам специалистов, лет через 50 представителей европеоидной расы почти не останется. Виной всему резкое увеличение числа браков между представителями разных национальностей и вероисповеданий. Такое смешение приведет к появлению новой расы, и главную роль в этом будет играть Китай . Через 50 лет, утверждают исследователи, все европейцы, прежде всего, русские, будут походить на китайцев — они станут ниже ростом, у них изменятся черты лица и генетика в целом. Перспектива пугающая, но мало реалистичная. За судьбу русского генофонда у нас переживают даже обычные люди. Сотрудник лаборатории популяционной генетики человека Медико-генетического научного центра РАМН Олег Балановский поведал журналистам о разговоре со случайным попутчиком, который стал убеждать ученого в важности сохранения русского генофонда, «ведь сколько бабушек из поколения „Лебединого озера“ хранили русские традиции, а их внучки из поколения „пепси“ интересуются только западной модой». Балановский успокоил, что у бабушки и внучки гены одни и те же, и от моды на балет или «пепси» они не изменяются. По словам генетика, попутчик сразу все понял, погрустнел и сказал: «Если генофонд ни на что не влияет, зачем такой генофонд и сохранять?» Теряя позиции Сегодня русский язык по количеству разговаривающих на нем людей — четвертый в мире и уступает в этом компоненте лишь английскому, китайскому и испанскому. Но скоро ситуация может измениться. С каждым годом носителей русского языка становится все меньше. Ректор МГУ Виктор Садовничий завил, что через 10 лет русский останется позади французского, хинди и арабского. Данные центра социологических исследований Минобрнауки России показывают, что число говорящих по-русски к этому времени может сократиться до 212 млн человек. А к 2025 году русский язык уступит свои позиции бенгали и португальскому. Минобрнауки также сообщает, что русский язык в странах Западной Европы изучают сегодня около 225 тыс. школьников, хотя до начала 90−х их число превышало 550 тыс. Эксперты убеждены: сокращение носителей русского языка неизбежно нанесет серьезный удар по русской культуре в целом. Пугающее будущее Русский менталитет — вещь загадочная. Не в последнюю очередь он складывался под влиянием контрастного климата российских просторов. Увядание природы и длящиеся больше полугода холода неожиданно сменяются буйным цветением и устойчивым зноем. Историк Валерий Ильин говорит, что в этой мощной амплитуде колебаний — секрет маятника русского характера: упадок сменяется невероятным подъемом, долгая депрессия — огромным всплеском оптимизма, апатия и вялость — приливом сил и вдохновения. В последнее время климатологи все чаще говорят о том, что год от года погода будет становиться все более непредсказуемой. И одному Богу известно, как в этих условиях проявит себя пресловутый русский характер. Биохимик Александр Спирин видит угрозу для русской ментальности в другом. «В век информатики и вычислительной техники стало очевидно, что человек проиграл компьютеру. Вероятно, в будущем он станет игрушкой для компьютеров, которые лучше и быстрее соображают, что и как надо делать», — считает ученый. Традиционно русская медлительность в борьбе с «умными» машинами делает нас весьма уязвимыми. Не придает оптимизма еще один фактор — состояние «российских мозгов». В одной из своих работ академик Николай Шмелев отмечал, что последние пятнадцать лет политика высшего руководства исходила из того, что фундаментальные и прикладные исследования, образование, система здравоохранения и культура есть излишество для страны. Ученый напомнил, что Германия после массовой эмиграции ученых в 30-х годах прошлого столетия до сих пор не может в полной мере восстановить свой научный потенциал. Что-то похожее, по мнению Шмелева, ожидает и нас в перспективе ближайших двух поколений. Россия имеет все шансы превратиться в подлинное «мировое интеллектуальное захолустье». Под полным контролем В 2010 году на Всемирной выставке в Шанхае в павильоне России было выставлено отечественное инновационное достижение форсайт-проект «Детство-2030». Идеолог проекта, президент Международной методологической ассоциации Сергей Попов , комментируя свое детище, отметил, что проект ратует за уход от традиционных форм семейной жизни в пользу развития других многообразных вариантов — гостевых браки, множественных браков, разнообразных воспитательных сообществ. Особенно много внимания Попов уделяет родительству, которое, по его мнению, нужно сделать профессией. В будущем проект предусматривает создание специальных городов, где оторванные от семьи дети будут проходить обучение и постигать азы жизни у «компетентных наставников». Для тех детей, которые не смогут выйти на нужный уровень, в форсайт-проекте имеется программа электронной коррекции их способностей путем внедрения в организм чипов. А в 2025-2030 годах согласно инновационным планам на свет должны появиться первые дети с заданными характеристиками и возможностями. Еще во внутриутробном периоде это обеспечат специальные нанотехнологии. Учитывая, что таких детей согласно проекту будут воспитывать роботы, страшно вообразить, какое поколение людей мы получим через 20-30 лет.