Народный календарь. 1 мая. Праздник Кузьмы Огородника

1 мая в России отмечается народно-христианский праздник Кузьма Огородник в честь Святого Мученика Кузьмы.

— В этот день вспоминают исповедника и епископа Косьму Халдиконского, — рассказывает настоятель церкви иконы «Всех скорбящих Радость» Александр Константинов . — Он пострадал в иконоборческое гонение при императоре Льве V Армянине.

По традиции, в этот день начиналась высадка овощей на приусадебных участках. При этом совершался целый обряд. Женщина на ранней зорьке специально шла на родник, бросала в него три медных монетки и опускала на минутку в воду мешочек с семенами. Это символизировало очищение семян.

Мужчины же в этот день вскапывали огород, а сажали семена только женщины, существовало поверье — то, что посадит мужчина, пойдёт в цвет, а не в плод. При этом считалось, чем меньше слов скажут женщины при посадке овощей, тем богаче будет урожай. В первую очередь сажали морковь и свеклу. Копая грядки, мужчины приговаривали: «Пришел Кузьма — заглянул в погреба, лопату взял — у избы землю вскопал».

Обычно 1 мая впервые после зимы подавала голос кукушка: если на сухом дереве, то к заморозку. С ее появлением связаны многие приметы: если кукушка летает по деревне — быть пожару, села на какой-то дом — к болезни хозяев.

Именины 1 мая отмечают: Антон, Василий, Виктор, Ефим, Иван, Кузьма, Феликс, Ян и Тамара.

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