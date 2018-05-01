Празднование Первомая откроет летнюю программу в парках Москвы

МОСКВА , 1 мая. / ТАСС /. Летний сезон открывается в Москве в день Весны и Труда. Жителей и гостей столицы, которые решат провести праздник в парках и на городских площадках, ждут музыкальные концерты на любой вкус, поэтические марафоны, творческие мастер-классы и спектакли под открытым небом, сообщается на сайте департамента культуры.

"Начало летнего сезона отметят в 21 парке столичного департамента культуры 1 мая. Всего в столице с 1 по 10 мая пройдет более 300 крупных городских мероприятий, включая концерты, акции памяти, выставки, спортивные программы", — говорится в сообщении.

Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин , с 1 по 11 мая на фасаде «Манежа» будут транслироваться мини-фильмы о городах-героях. «Вы увидите Сталинград во время боя, осажденную немцами Москву, блокадный Ленинград Мурманск под бомбежками. Начало в 21:00», — написал он на своей станице «Вконтакте».

Концерты, марафоны, мастер-классы

Самая масштабная развлекательная программа ждет 1 мая гостей Парка Горького. В 09:30 на Пушкинской набережной пройдут детские соревнования на беговелах, также здесь будет работать школа катания на роликах и пройдут уроки фехтования для взрослых и детей.

Посетителям "Эрмитажа" помогут в обустройстве собственного сада, на территории парка в течение всего дня будут продаваться цветы в горшках и букеты, кашпо, горшки, садовый инвентарь и дизайнерские вещи для дома. Кроме того, здесь запланированы лекция по ландшафтному дизайну и оформлению мини-сада у себя на балконе и занятия по созданию необычных букетов из живых растений. «Уставшие после прогулки горожане смогут посидеть на удобных подушках и насладиться классической и джазовой музыкой. Помимо концертов инструментальной музыки, гостей ждут и диджей— сеты», — уточняется на сайте департамента.

В парке Победы на Поклонной горе праздник посвятят экстремальным видам спорта. Тут появится площадка для выполнения трюков на скейтбордах и велосипедах BMX, где с утра до вечера будут выступать профессиональные спортсмены. Кроме того, все желающие смогут посоревноваться в чирлидинге -виде спорта, сочетающем танцы, гимнастику и акробатику.

В парке «Зарядье» 1 мая посетителей приглашают поучаствовать в мастер-классах. Например, здесь можно будет заняться мыловарением или созданием квиллинг-открыток — объемных композиций из скрученных в спиральки узких полосок бумаги. Гости парка также смогут свалять картину из шерсти и запечатлеть себя на анимированной фотографии.

"Стать пионером и отправиться навстречу приключениям можно будет в парке «Сокольники». В 15:00 здесь сформируют пионерский отряд, который пойдет в поход с посещением достопримечательностей парка в сопровождении пионервожатой", — пояснили в департаменте. Участникам экспедиции предстоит разгадывать шифры, найти футбольное поле, по которому гоняли мяч красноармейцы, и узнать историю празднования Первомая в «Сокольниках».

Полная программа мероприятий, запланированная к проведению в парках 1 мая, размещена на сайте департамента культуры.