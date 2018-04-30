Костромской губернатор рассказал, как проводит праздники

Стало известно, как губернатор Сергей Ситников проводит майские праздники. Как узнал KOSTROMA.TODAY, глава региона продолжает работать.

В графике губернатора — целый ряд рабочих мероприятий. Та же ситуация — у замов Сергея Ситникова.

Одна из основных задач — сделать так, чтобы праздники прошли спокойно и без происшествий, а безопасность людей была обеспечена.

Особое внимание уделяют больницам, интернатам и другим учреждениям с круглосуточным пребыванием людей.

Традиционное оперативное совещание у губернатора, которое обычно проходит по понедельникам, перенесли на 4 мая, пятницу.