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Президент Польши встретился с Го Шэнкунем
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Президент Польши встретился с Го Шэнкунем 

ИА Синьхуа 39 минут назад
Варшава, 30 апреля /Синьхуа/ — Президент Польши Анджей Дуда сегодня встретился со специальным представителем председателя КНР Си Цзиньпина, членом Политбюро ЦК КПК, секретарем Политико-юридической комиссии ЦК КПК Го Шэнкунем.
Го Шэнкунь заявил, что Польша является важным партнером в рамках механизма сотрудничества Китай-страны Центральной и Восточной Европы, а взаимодействие Китая и Польши в рамках совместного строительства «Пояса и пути» получило ранние значительные результаты. Этот визит нацелен на дальнейшую реализацию важных договоренностей лидеров двух стран, продолжение развития китайско-польской дружбы, углубление взаимного доверия, усиление состыковки стратегий, усиление практического сотрудничества в области правоприменения и безопасности, обогащение новым содержанием китайско-польских всесторонних отношений стратегичествого партнерства.
А. Дуда заявил, что в настоящее время политические и экономические отношения Польши и Китая благополучно развиваются, всестороннее практическое сотрудничество двух стран становится более тесным. Польская сторона поддерживает инициативу «Пояса и пути» и намерена совместно с Китаем вести взаимодействие и координацию, повышать уровень сотрудничества в области правоприменения и безопасности, а также содействовать развитию двусторонних отношений. —0—
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