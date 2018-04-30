Президент Польши встретился с Го Шэнкунем

Го Шэнкунь заявил, что Польша является важным партнером в рамках механизма сотрудничества Китай-страны Центральной и Восточной Европы, а взаимодействие Китая и Польши в рамках совместного строительства «Пояса и пути» получило ранние значительные результаты. Этот визит нацелен на дальнейшую реализацию важных договоренностей лидеров двух стран, продолжение развития китайско-польской дружбы, углубление взаимного доверия, усиление состыковки стратегий, усиление практического сотрудничества в области правоприменения и безопасности, обогащение новым содержанием китайско-польских всесторонних отношений стратегичествого партнерства.

А. Дуда заявил, что в настоящее время политические и экономические отношения Польши и Китая благополучно развиваются, всестороннее практическое сотрудничество двух стран становится более тесным. Польская сторона поддерживает инициативу «Пояса и пути» и намерена совместно с Китаем вести взаимодействие и координацию, повышать уровень сотрудничества в области правоприменения и безопасности, а также содействовать развитию двусторонних отношений. —0—