Волгоградцы встают в пробках на новых пунктах досмотра железнодорожного вокзала

На железнодорожном вокзале Волгоград-1 образуются большие очереди на южном пункте досмотра пассажиров. Опаздывающие на рейсы волгоградцы, несмотря на требования обязательной проверки багажа, игнорируют охрану и пытаются успеть к уходящим поездам.

Как рассказал V1.ru Владимир Архипов , он стал свидетелем большого столпотворения на КПП железнодорожного вокзала в конце недели.

— Я приехал проводить друзей, чтобы помочь с вещами. Как обычно, решили перестраховаться и прибыли к вокзалу минут за 30 до отправления, — рассказал V1.ru мужчина. — Но охрана на пункте досмотра очень долго проверяла багаж и личные вещи, так как рамки постоянно выходили из строя. Сотрудники безопасности разводили руками, не зная, что делать. У одной женщины во время поломки в кабине прохождения багажа застряла сумка. Она опаздывала на поезд, но вытащить её не смогла. Охрана объяснила, что если попытаться самостоятельно её достать, можно получить облучение. Шесть установленных рамок с потоком пассажиров, спешивших на два поезда, отправлявшихся примерно в одно и то же время, не справлялись. У каждой рамки столпилось по 15–20 человек. В итоге с молчаливого согласия охранников мы устремились к кассам и перронам без всякого досмотра.

Волгоградцы боятся, что очереди на пунктах досмотра увеличивают угрозу террористических актов и вспоминают теракт у рамок досмотра на железнодорожном вокзале 29 декабря 2013 года.

— Вот где люди власть добрым словом поминают! Столько мата я еще не слышал. Новые досмотровые пункты не справляются с пассажиропотоком. Растёт недовольство, формируется давка, оборудование постоянно зависает, охрана работает плохо, — рассказал V1.ru простоявший 30 минут в очереди Сергей Говорков. — Получается, что в погоне за безопасностью создали реальную угрозу — как и тогда, потенциальным террористам необязательно проникать на вокзал, а достаточно взорвать бомбу в толпе ожидающих досмотр граждан.

В службе корпоративных коммуникаций Приволжской железной дороги сообщили V1.ru, что временные неудобства пассажиров связаны с запуском работы нового оборудования.

— Сейчас мы тестируем и вводим в работу пропускной пункт с южной стороны вокзала. Чтобы избежать сбоя работы оборудования потребуется какое-то время. Совсем скоро откроется северное крыло вокзала и пассажиропоток разгрузится. Там уже ведутся завершающие работы по отделке, — пояснили в пресс-службе.