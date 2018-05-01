В Китае пассажира арестовали за «проветривание самолета»

КНР авиапассажир после приземления решил проветрить самолет и открыл аварийный люк. После этого у воздушного судна развернулся надувной трап.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, виновником инцидента оказался 25-летний мужчина, вернувшийся с острова Хайнань в город Мяньян.

"В самолете было так душно и так жарко, — пожаловался пассажир. — Я просто нажал на ручку у окна возле меня. Когда дверь отвалилась, я начал паниковать".

Теперь мужчине предстоит провести в заключении 15 суток. Кроме того, ему придется оплатить штраф в размере 11 тысяч долларов.