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В Китае пассажира арестовали за «проветривание самолета»
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В Китае пассажира арестовали за «проветривание самолета» 

Российская Газета 20 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В КНР авиапассажир после приземления решил проветрить самолет и открыл аварийный люк. После этого у воздушного судна развернулся надувной трап.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, виновником инцидента оказался 25-летний мужчина, вернувшийся с острова Хайнань в город Мяньян.
"В самолете было так душно и так жарко, — пожаловался пассажир. — Я просто нажал на ручку у окна возле меня. Когда дверь отвалилась, я начал паниковать".
Теперь мужчине предстоит провести в заключении 15 суток. Кроме того, ему придется оплатить штраф в размере 11 тысяч долларов.
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