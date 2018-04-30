Сотрудники Росгвардии пресекли очередные попытки хищения товаров

Обзор криминальных сводок за последние двое суток.

Беломорске и Пресс-служба Отдела Росгвардии по Республике Карелия сообщает: торговые заведения городов Карелии по-прежнему страдают от правонарушителей. Факты хищений товаров зафиксированы в минувшую субботу, 28 апреля, в Петрозаводске Лахденпохье , Питкяранте, Медвежьегорске Сегеже . Во всех случаях сработали тревожные сигнализации. Группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии незамедлительно прибывали на места и задерживали нарушителей закона.

Злоумышленники выбирают как крупные гипермаркеты с сетевыми торговыми точками, так и небольшие магазины. Чаще всего предметом хищения становится алкоголь. Общая сумма ущерба, который злоумышленники могли нанести торговым заведениям, составила около 5000 рублей. Задержанные граждане переданы нарядами ОВО сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств.

Вчера, 29 апреля, около 16 часов патрулировавшему улицы города наряду вневедомственной охраны Кондопожского ОВО поступила информация о том, что двое молодых людей напротив дома № 63, расположенного на Октябрьском шоссе, вытаскивают через крышу гаража канистры.

Сотрудники ОВО незамедлительно выдвинулись на указанный адрес. По прибытию к стражам правопорядка обратился 56 летний гражданин, который сказал, что стал очевидцем, как двое неизвестных ему молодых людей вылезли через крышу гаражу с канистрами. Мужчина подчеркнул, что, когда его увидели злоумышленники, они побежали в сторону железной дороги.

Обследуя близлежащие территории, группа задержания ОВО увидела двух молодых людей, схожих по приметам, в руках которых были две канистры и бачок омывателя от автомобиля. Очевидец противоправного деяния опознал граждан и сказал, что это именно они вылезали из гаража. На место происшествия прибыл хозяин гаража, который подтвердил, что находящееся у молодых людей имущество принадлежит ему. Злоумышленники сотрудниками ОВО были переданы следственно-оперативной группе ОВД для дальнейшего разбирательства.

29 апреля сотрудники вневедомственной охраны трижды выезжали на сработки тревожных сигнализаций в сетевые гипермаркеты Петрозаводска. В одном из них, расположенном на улице Ленинградской, около 18 часов молодой человек попытался пройти через кассовый узел, не оплатив упаковку чипсов. А двенадцатью часами ранее, около половины седьмого утра, наряд уже приезжал в указанное торговое заведение. Утреннее спокойствие сетевого гипермаркета нарушил 29-летний мужчина, который в торговом зале разбил чайник стоимостью около 2300 рублей и отказался за него платить.

Поздним вечером этого же дня, около половины двенадцатого, наряд вневедомственной охраны задержал в гипермаркете, расположенном на Комсомольском проспекте двух граждан, которые с товарами под куртками прошли мимо кассового аппарата, не заплатив за них. Предметами хищения злоумышленников стали водка, коньяк, колбаса, вермишель, кетчуп и туалетная вода.

Нарядам ОВО приходилось выезжать на сработки тревожных сигнализаций и в других городах Карелии, где были совершены противоправные деяния. Так две попытки хищения были зарегистрированы в Сегеже и Сортавала . В обоих случаях предметом хищения была водка. В Сегеже ею противоправно завладеть хотела 30-летняя дама, а в Сортавале 51-летний мужчина в нетрезвом состоянии пришёл в сетевой магазин и попытался пронести через кассу, не оплатив, бутылку водки стоимостью более 700 рублей.

Общая сумма ущерба, который злоумышленники могли нанести торговым заведениям, составила более 5700 рублей. Во всех случаях задержанные граждане были переданы нарядами вневедомственной охраны сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств.