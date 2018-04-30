Как Фукусима изменила японскую робототехнику и пробудила отрасль

В марте 2011 года в Японии прокатилось катастрофическое землетрясение, которое вызвало ужасное цунами. Погибли тысячи людей, а ущерб на миллиарды долларов дал понять, что случившееся бедствие — одно из самых страшных в современной истории. В течение нескольких недель глаза мира были прикованы к ядерной электростанции «Фукусима Дайичи». Ее системы безопасности не смогли справиться с ущербом, нанесенным цунами, и были шансы, что катастрофическое расплавление реактора распространит радиацию на несколько стран, как это было в Чернобыле в 1980-х годах. Героические попытки спасти реактор, включая сброс морской воды в его ядро, помогли предотвратить серьезную катастрофу. Сотни тысяч людей до сих пор эвакуируют из зоны бедствия, а восстановление инфраструктуры и очистка потребуют сотни миллиардов долларов и много лет.

Поскольку радиация чрезвычайно опасна для людей, естественным решением в ходе бедствия на Фукусиме было отправить роботов для наблюдения за уровнями радиации и попыток начать процесс очистки. Но глубоко в сердце ядра реактора оптимисты от технологий столкнулись с препятствием, которое им не помог преодолеть даже оптимизм. Радиация поджарила схемы отправленных туда роботов, даже тех, которых специально построили, чтобы совладать с катастрофой на Фукусиме. Ядерная станция медленно превращалась в кладбище роботов. Хотя некоторым из них удалось измерить уровень радиации вокруг станции — а недавно робот смог найти расправленное урановое топливо в сердце катастрофы — надежды на то, что они смогут сыграть важную роль в зачистке станции, начали увядать.

В неоновом районе Токио Шибуя ночью огни светят ярче дневного солнца. В кабинках караоке на двенадцатом этаже — потому что все находится на двенадцатом этаже — бизнесмены горланят популярные песни. Это место может показаться самым искусственным на Земле; все органы чувств будут ослеплены техническим оптимизмом. Обычно снимки этого места символизируют футуризм и современность.

Япония давно славилась своей любовью к технологиям будущего. Сейчас, например, технологический гигант Softbank под руководством основателя Масаёси Сона инвестирует миллиарды в технологическое будущее страны, включая планы на крупнейшую в мире солнечную ферму.

Когда Google продал Boston Dynamics в 2017 году, Softbank добавил ее в свое портфолио, наряду с известными роботами Nao и Pepper. Некоторые могут решить, что Сон играет в азартные игры с робототехникой, поскольку берется за проект, в котором даже Google не преуспела, но этот человек потерял почти все в крахе доткомов в 2000-х. Тот факт, что даже этот крах не отнял у него оптимизма, и его вера в технологии говорят сами за себя. Но сколько это будет продолжаться?

Неудача японских роботов в попытке совладать с последствиями аварии на Фукусиме породила кризис в отрасли. Катастрофы вроде этой являются как бы последним экзаменом для роботов. Если роботы неспособны помогать людям в экстремальных условиях, какой в них толк? Изначально производство гуманоидного робота будет очень дорогим, а сам робот будут намного менее способным, чем человек. Создание такого робота не будет экономически целесообразным. Куда выгоднее построить робота, который будет справляться с работой, слишком опасной для людей. Но как показала Фукусима, роботы даже одной из самых продвинутых наций в мире не готовы заменять людей в самых сложных условиях.

Нигде этот кризис не ощущался больше, чем в Honda. Компания разработала ASIMO, который удивил мир в 2000 году, и продолжает разрабатывать роботов. Но, несмотря на весь технологический прогресс, Honda знала, что ASIMO слишком ненадежен для реального мира.

Именно Фукусима вызвала изменения в подходе Honda к робототехнике. Через два года после катастрофы стало известно, что Honda разрабатывает робота для бедствий, а в октябре 2017 года публике был впервые представлен его прототип. Что примечательно, создатели решили не давать роботу ловких рук, а вместо этого предоставили ему дистанционно управляемые инструменты, которые по необходимости будут использоваться в чрезвычайных условиях.

Этот сдвиг от создания гуманоидных роботов для развлечений вроде ASIMO к созданию полезных роботов-спасателей отразился во всем мире.

В 2015 году также вдохновленная (если можно так сказать) катастрофой на Фукусиме и нехваткой оперативных роботов DARPA испытала гуманоидных роботов в разных условиях, которые могут оказаться полезными в случаях аварии или бедствия. Такие роботы должны, например, управлять автомобилями, открывать двери и подниматься по лестницам. ATLAS от Boston Dynamics, корейский HUBO, а также CHIMP уже показали, на что способны при необходимости — к примеру, самостоятельно встать после падения. Это только звучит смешно ­— выглядит гораздо интереснее.

Тем не менее DARPA Robotics Challenge показал нам, насколько далеки роботы от того, чтобы быть хотя бы немного полезными нам, не говоря уж о том, чтобы превосходить нас во многом. Многим роботам нужны часы на выполнение простой задачи, того же подъема по лестнице. Даже научить робота преодолевать порог — уже непросто.

Фукусима, возможно, запустила перестройку в футуристической Японии, но прежде чем роботы полноценно войдут в нашу повседневную жизнь, им придется доказать свою ценность (и полноценность). Роботы-беспилотники, между тем, уже вполне неплохо справляются с наблюдением по месту бедствия. Но построить робота, который сможет отлично управляться на суше, — это совсем другое дело.

Создание робота-гуманоида ­— дорогое удовольствие. Если эти дорогостоящие машины (счет может идти на миллионы долларов) не смогут помочь в кризисе, люди начнут ставить под вопрос саму необходимость инвестирования в робототехнику. Это может усугубить кризис уверенности в роботах среди японцев, которые начинают полагаться на роботов как решение кризиса старения населения. Японское правительство уже вложило 44 миллиона долларов в развитие роботов.

Но если роботы не смогут пройти экзамен, к ним будут серьезные вопросы. В токийском районе Акихабара можно увидеть все виды ярких, блестящих роботизированных игрушек, которые танцуют, продают, развлекают толпы людей со всего мира. Однако роботы должны быть партнерами, помощниками, спасателями.