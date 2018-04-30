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В Тюмени стартуют продажи билетов в аквапарк «Лето-Лето»
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В Тюмени стартуют продажи билетов в аквапарк «Лето-Лето» 

Уральский меридиан 57 минут назад
Фото: Уральский меридиан
Завтра, 1 мая, в Тюмени не только состоится праздник весны (и, конечно, труда) с его традиционным шествием рабочих и запретом на продажу алкогольной продукции, но и будет дан старт полноценной работе сайта аквапарка «Лето-Лето». А это, между прочим, означает, что пришло время покупать билеты на всякого рода водные аттракционы, несмотря на то, что сам аквапарк откроется лишь 1 июня 2018 года.
Напомню, изначально сообщалось, что тюменский аквапарк будет носить название «Аквамарин», но позже выяснилось, что руководители объекта намерены назвать одну из главных достопримечательностей города «Лето-Лето». Некоторым тюменцам настолько не понравилось это название, что самые активные решили создать петицию — жители областной столицы посчитали «Лето-Лето» «провинциальной безвкусицей». Несмотря на протесты горожан, название аквапарка никто менять не собирался…
Сейчас гневных выпадов в адрес креативщиков, начудивших с названием, практически не слышно. Видимо, все застыли в ожидании старта продажи билетов. В целом, одновременно аквапарк сможет вместить 2500 человек на 11 тысячах квадратных метрах — это так называемое максимальное количество. Но в целях безопасности — 1300, и ни человеком больше. Нас, судя по многочисленным анонсам, ждет 70 аттракционов и 8 экстремальных горок (общая протяженность горок — 1 километр!).
Сервис тоже не должен подкачать: на территории аквапарка есть отель на 187 номеров, парковка для автомобилей на 700 мест, а за чистотой, как говорится в одном из анонсов на сайте «Лето-Лето», будут следить 20 клининг-леди. Клининг-леди — это вам не просты уборщицы, есть в названии профессии что-то заморско-недоступное.
Так что успевайте купить билеты и купальники. Пока Тюмень в разгар весны накрывает припозднившимся февральским снегом, «Лето-Лето» готовится к лету.
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