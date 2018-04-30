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Трассу, соединяющую север и юг Таджикистана, расширят и благоустроят
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Трассу, соединяющую север и юг Таджикистана, расширят и благоустроят 

Мир24 59 минут назад
В Таджикистане начнут реконструкцию дороги, которая связывает север и юг страны. Азиатский банк развития выделил грант в 90 миллионов долларов. Соглашение подписали в Минфине страны, передает «МИР 24».
Деньги пойдут на расширение и благоустройство трассы, которая соединяет Душанбе с центром Хатлонской области. Это одна из самых загруженных дорог в стране, за сутки она пропускает 10 тысяч машин. В Минфине отмечают, что трасса является частью транспортной сети в рамках программы Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества.
Реконструкцию планируют завершить к 2023 году.
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