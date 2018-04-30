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Китай отверг ключевые требования в торговой войне с США
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Китай отверг ключевые требования в торговой войне с США 

Деловая газета «Взгляд» 28 минут назад
На предстоящих на этой неделе переговорах с США по вопросам торговли Китай не намерен обсуждать два ключевых требования, выдвинутых администрацией американского президента Дональда Трампа, сообщает The Wall Street Journal.
Газета со ссылкой на участников завершившегося в Пекине семинара по политике КНР в вопросах международной торговли пишет, что речь идет о требовании США в обязательном порядке сократить на 100 млрд долларов дефицит в торговле с КНР (сейчас он достигает 375 млрд долларов), а также ограничить планы Китая на вложение 300 млрд долларов в производство полупроводников, электромобилей, авиации и создание искусственного интеллекта, передает ТАСС.
WSJ пишет, что позиции США и Китая в этих переговорах настолько различны, что Пекин скептически оценивает возможность выработки соглашения, а также не исключает, что через месяц китайской стороне придется отправиться в Вашингтон для продолжения переговоров.
Ранее Пекин заявлял, что готов дать отпор США за односторонние действия по обострившимся торговым спорам. На случай «худшего сценария» Китай уже приготовился заменить американские Android и Windows собственной операционной системой.
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