Министр внешней торговли Великобритании: Палата лордов пытается помешать реализации Brexit 

ЛОНДОН, 1 мая. /ТАСС/. Палата лордов парламента Великобритании пытается воспрепятствовать исполнению демократической воли народа, поддержавшего на референдуме выход страны из Евросоюза. Об этом во вторник в эфире телеканала Sky News заявил британский министр внешней торговли Лиам Фокс.
По словам министра, верхняя палата парламента предоставила полномочия законодательному органу заблокировать или отложить принятие финального соглашения по Brexit. «Неизбираемая [верхняя] палата сейчас в действительности пытается блокировать демократическую волю британского народа», — сказал он.
Члены Палаты лордов на данный момент уже внесли семь поправок в билль об отмене на территории Великобритании общеевропейского законодательства. Однако они вряд ли останутся в итоге в тексте закона. Палата общин, где у британского премьера есть небольшое большинство, скорее всего, отклонит ее. Тем не менее данная ситуация демонстрирует существенное расхождение позиций по Brexit внутри британского парламента.
Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице — спустя почти год после того, как на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Сам Brexit должен состояться 29 марта 2019 года.