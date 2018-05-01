Министр внешней торговли Великобритании: Палата лордов пытается помешать реализации Brexit

По словам министра, верхняя палата парламента предоставила полномочия законодательному органу заблокировать или отложить принятие финального соглашения по Brexit. «Неизбираемая [верхняя] палата сейчас в действительности пытается блокировать демократическую волю британского народа», — сказал он.

Члены Палаты лордов на данный момент уже внесли семь поправок в билль об отмене на территории Великобритании общеевропейского законодательства. Однако они вряд ли останутся в итоге в тексте закона. Палата общин, где у британского премьера есть небольшое большинство, скорее всего, отклонит ее. Тем не менее данная ситуация демонстрирует существенное расхождение позиций по Brexit внутри британского парламента.