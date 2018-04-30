Британский замминистра прокомментировал позицию палаты лордов по Brexit

Принятая в понедельник палатой поправка предусматривает наделение парламента правом блокировать попытки правительства страны выйти из ЕС без соглашения с Брюсселем. При этом парламентарии получат возможность фактически сохранить членство Британии в ЕС, так как в случае отсутствия соглашения или несогласия с его содержанием они смогут заблокировать шаги правительства по выходу из Евросоюза.

"Мы огорчены тем, что палата лордов проголосовала за эту поправку, несмотря на предоставленные нами гарантии. Эта поправка только ослабит позицию Британии на переговорах с ЕС, так как даст парламенту беспрецедентные полномочия давать инструкции правительству относительного того, что делать на переговорах, включая попытки сохранить Британию в составе ЕС на неопределенное время", — говорится в предоставленном РИА Новости письменном комментарии Калланана.

При этом замминистра признал необходимость обсуждения в парламенте содержания соглашения о выходе из ЕС.

"Абсолютно правильно, что парламент будет иметь возможность изучить условия соглашения, и именно поэтому мы (правительство) пообещали обеим палатам провести голосование по документу. Сейчас мы определим, какие последствия будет иметь голосование в палате лордов", — отметил Калланан.

Это уже пятое за последние недели «поражение» кабинета Мэй после внесения законопроекта в парламент — палата лордов уже приняла поправки, налагающие ограничения на планы правительства осуществить «жесткий» Brexit. Ранее палата лордов приняла поправку, позволяющую сохранить действие Хартии Европейского союза об основных правах в британском законодательстве после Brexit, поправку, предусматривающую сохранение членства Великобритании в подобии таможенного союза с ЕС, а также поправку, ограничивающую министров в праве определять, какие именно законы ЕС могут быть пересмотрены судом после выхода из Евросоюза. Отказано правительству было и в спецполномочиях по внесению изменений в законодательство после Brexit.

Однако сегодняшнее голосование, как и предыдущие, окажет мало влияния на законодательный процесс, поскольку все поправки будут переданы для согласования в палату общин, которая, как ожидается, поддержит позицию правительства. Тем не менее результат волеизъявления лордов показывает остроту общественной дискуссии вокруг Brexit и серьезные расхождения по этому вопросу в британских политических кругах. По мнению местных СМИ, несмотря на то, что голосование лордов в данный момент не сильно подействует на планы Мэй, оно окажет влияние на законотворцев.

Британия должна покинуть ЕС не позднее 29 марта 2019 года.