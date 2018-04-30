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Более 740 млн руб. направят на реставрацию 13 домов-памятников в Выборге
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Более 740 млн руб. направят на реставрацию 13 домов-памятников в Выборге 

ТАСС 1 час назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 апреля. /ТАСС/. Более 740 млн рублей до конца года направят на реставрацию фасадов, крыш и коммуникаций в 13 жилых домах, которые являются памятниками архитектуры, в городе Выборг Ленинградской области. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе губернатора и правительства региона.
"Последние контракты с подрядчиками были заключены 27 апреля, а сейчас ремонтная кампания фактически стартовала. До конца года будут капитально отремонтированы 13 жилых домов, которые являются памятниками архитектуры и объектами культурного наследия", — сказали в пресс-службе.
Средства выделят из Фонда капитального ремонта, бюджета региона, а также из субсидии, которую область получила из федеральной казны. «В рамках ремонтной кампании будут отреставрированы фасады, крыши и инженерные сети в жилых домах», — добавили в пресс-службе.
В правительстве региона также отметили, что в текущем году Выборг станет «столицей» празднования Дня Ленинградской области, которая отметит 91-ю годовщину со дня образования в конце июля. В прошлом году область отметила 90-летний юбилей, центром торжеств стал город Гатчина.
Как сообщалось ранее, губернатор Ленинградской области объявил 2018 год в регионе Годом туризма, в связи с чем будет уделено повышенное внимание восстановлению внешнего облика объектов культурного наследия в населенных пунктах. Выборг имеет статус исторического поселения и является одним из важнейших туристических центров региона — ежегодно город посещают несколько сотен тысяч туристов.
В 2015-2017 годах в городе при участии правительства РФ и Министерства культуры России провели реставрацию Выборгского замка с башней Олафа, Собора святых Петра и Павла, Часовой башни, Костела Гиацинта и других памятников архитектуры, сохранившихся до наших дней. Реставрация жилых домов, которые являются объектами культурного наследия, станет следующим этапом по восстановлению исторического облика города.
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