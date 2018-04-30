Более 740 млн руб. направят на реставрацию 13 домов-памятников в Выборге

"Последние контракты с подрядчиками были заключены 27 апреля, а сейчас ремонтная кампания фактически стартовала. До конца года будут капитально отремонтированы 13 жилых домов, которые являются памятниками архитектуры и объектами культурного наследия", — сказали в пресс-службе.

Средства выделят из Фонда капитального ремонта, бюджета региона, а также из субсидии, которую область получила из федеральной казны. «В рамках ремонтной кампании будут отреставрированы фасады, крыши и инженерные сети в жилых домах», — добавили в пресс-службе.

В правительстве региона также отметили, что в текущем году Выборг станет «столицей» празднования Дня Ленинградской области, которая отметит 91-ю годовщину со дня образования в конце июля. В прошлом году область отметила 90-летний юбилей, центром торжеств стал город Гатчина

Как сообщалось ранее, губернатор Ленинградской области объявил 2018 год в регионе Годом туризма, в связи с чем будет уделено повышенное внимание восстановлению внешнего облика объектов культурного наследия в населенных пунктах. Выборг имеет статус исторического поселения и является одним из важнейших туристических центров региона — ежегодно город посещают несколько сотен тысяч туристов.