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В Тольятти ограничат движение транспорта из-за спортивных соревнований
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В Тольятти ограничат движение транспорта из-за спортивных соревнований 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
Два открытых чемпионата пройдут в Автозаводском районе Тольятти в середине мая, из-за чего движение транспорта будет ограничено. Спортивное ориентирование «Российский Азимут» и первенство городского округа по велоспорту-шоссе «Открытие сезона — 2018» пройдут в Автограде 18 и 19 мая. Из-за этого в районе пригородного леса по улице Жукова ограничат движение транспорта. Так, 18 мая с 3 часов дня до 7 вечера и 19 мая с 10:00 до 18:00 нельзя будет проехать по дублеру Спортивной — от Лесопаркового шоссе до въезда на набережную 8-го квартала. 19 мая с 8 утра до 4 дня ограничат движение на участке от Спортивной до бульвара Здоровья.
Фото: pixabay.com
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