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В Баку арестованы топ-менеджеры фирм за незаконный оборот лекарств
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В Баку арестованы топ-менеджеры фирм за незаконный оборот лекарств 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
В Баку арестованы должностные лица фирм, которые занимались незаконным оборотом лекарств, сообщает агентство Trend.
В рамках уголовного дела прошли обыски в аптечных сетях, квартирах, а также кабинетах некоторых врачей — всего по 11 адресам столицы Азербайджана.
Следствие установило, что была налажена целая схема по ввозу в страну 19 наименований дорогих препаратов, действовавшая в стране с 2011 года. Цены на все эти лекарства превышали миллион манатов, что в разы дороже оригинальных лекарственных препаратов.
Руководители фармацевтических компаний, а также дистрибьюторами подкупили почти 100 врачей, чтобы те назначали больным именно дорогие лекарства вместо дешевых аналогов. Кроме того, препараты назначались в гораздо большем объеме, чем это было необходимо для лечения. Таким образом злоумышленники добились незаконной продажи большой партии завезенных лекарств, а врачам выдавались суммы от 50 до 1000 манатов в месяц за назначение лекарственных средств.
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Установлено также, что в Азербайджан ввозились лекарственные препараты неизвестного происхождения, которые не прошли госрегистрацию. Кроме того, была организована продажа медикаментов, предназначенных для бесплатной выдачи больным определенных категорий.
Во время обысков были изъяты более 15,3 тысячи упаковок лекарственных препаратов на сумму 38 тысяч манатов, а также документы «черной бухгалтерии», денежные средства в национальной и иностранной валюте на общую сумму 138 тысяч манатов.
Всего по данному делу аресованы пять человек — руководитель ООО «Sanimed» MMC Нагиев Мушфиг Микаил оглу, завтделом общества Оруджев Хафиз Зульфугар оглу, дистрибьютор Керимов Асим Расим оглу, учредитель ООО «Epidbiomed» Алиев Намиг Сабир оглу, замдиректора этой фирмы Мамедов Кямал Ахмедийе оглу. Всем им предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде ареста.
Расследование уголовного дела продолжается.
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